A las urnas: más de un millón de chaqueños habilitados para votar este domingo

Este domingo, todo el país va a las urnas y decidirá la composición por los próximos dos años del Congreso Nacional. Se trata de las elecciones legislativas nacionales en las que se renovará el 50% de la Cámara de Diputados, es decir 127 bancas, y , un total de 24 escaños.

Chaco votará cuatro diputados y tres senadores, en un proceso que definirá la confección de ambas cámaras, de cara a la segunda parte de la gestión de Javier Milei. Para ello, hay 1.013.621 personas habilitadas para sufragar, en las 2.997 mesas dispuestas en las 382 escuelas, en toda la provincia

DEBUT DE LA BOLETA ÚNICA DE PAPEL

En las elecciones de este domingo, , sistema que reemplaza el esquema tradicional de boletas partidarias y promete, en primera instancia, agilizar el proceso electoral, además de mejorar la transparencia y reducir errores y controversias durante el conteo de los votos.

Con ese panorama, la BUP presenta diferencias respecto a las boletas tradicionales. La principal es que es una sola hoja se encuentran impresas todas las fuerzas políticas y categorías a elegir. Además, cada boleta está dividida en columnas por agrupación política y filas, por categorías de cargos. A continuación, el paso a paso