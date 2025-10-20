Anuncian buen tiempo para martes y miércoles, y lluvias para el jueves

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia buenas condiciones del tiempo y ambiente agradable a cálido para los próximos días, en Resistencia y alrededores, desmejorando para el jueves, con tormentas aisladas y tormentas, y ascenso de temperatura, llegando al viernes con una máxima de 36 grados.

Así, para este martes se espera cielo algo nublado por la mañana y la tarde, y mayormente nublado hacia la noche, con vientos leves a moderados del noreste rotando al norte. La temperatura oscilará entre 17 grados de mínima y 30 de máxima.

En tanto, para el miércoles se prevé cielo parcial a mayormente nublado, y vientos moderados a leves del noreste rotando al este, con un piso térmico de 18 grados y un techo de 31.

Asimismo, para el jueves se pronostica tormentas aisladas por la mañana y tormentas por la tarde-noche, con 21 grados de temperatura mínima y 32 de máxima.

Por último, para el viernes se anticipa tormentas aisladas durante todo el día, con ascenso de temperatura: mínima de 22 grados y máxima de 36.