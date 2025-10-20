Presentaron la grilla de artistas para la Fiesta Nacional del Algodón

La Municipalidad de Sáenz Peña y los organizaciones de la Fiesta Nacional del Algodón presentaron este lunes la grilla de artistas que formarán parte del evento que tendrá lugar los días 7,8 y 9 de noviembre, en el predio de Ferichaco.

Así, el secretario de Desarrollo Local del Municipio junto a los integrantes de la Comisión de la Fiesta y la Fundación Fiesta Nacional del Algodón, realizaron el anuncio.

El evento contará con la actuación de artistas locales, provinciales y nacionales.

El viernes, el cierre estará a cargo de Piko Frank, mientras que el sábado se realizará la elección de la Reina del Algodón y estará la actuación de Soledad Pastorutti. Finalmente, el domingo, El Mago y la Nueva le pondrá el broche de oro al evento.

LA GRILLA

  • Viernes 7 de noviembre: Los Sacheritos, Cassete Rock Sp, Los Puntah, La Fibra, Los Chaques y Piko Frank.
  • Sábado 8 de noviembre:  Melyna Enriquez, Mauri y El Arranke, Santiago Cañete y Soledad.
  • Domingo 9 de noviembre: Julián Ratti, Perro Solar (tributo a Soda), Nico Mattioli, Los Tulipanes  y El Mago y La Nueva.

