Carlos Burgos, es el nuevo Decano de la Facultad de Arquitectura de la UNNE: “Es un desafío enorme, y en este momento todavía más”

La Facultad de Arquitectura atraviesa una nueva etapa institucional con la asunción de nuevas autoridades y el desafío de sostener el crecimiento académico en un contexto complejo. Quien asumió recientemente un nuevo rol de conducción expresó su emoción y el profundo vínculo que mantiene con la institución, a la que considera su “casa” después de más de cuatro décadas de trayectoria.

“Hace 45 años llegué por primera vez a inscribirme para estudiar arquitectura y nunca más me fui”, recordó emocionado, al destacar el fuerte sentido de pertenencia construido a lo largo de los años dentro de la comunidad universitaria.

La nueva autoridad remarcó que asume la función con una gran responsabilidad y el objetivo de aportar toda la experiencia adquirida para convertir a la Facultad en un motor de transformación del territorio. En ese sentido, señaló que el desafío no será individual, sino un trabajo colectivo junto a quienes lo acompañan en esta nueva etapa.

Asimismo, reconoció que el contexto actual presenta dificultades y condicionamientos que obligan a redoblar esfuerzos. “Es un desafío enorme, y en este momento todavía más por la situación que estamos atravesando”, afirmó.

Pese al escenario complejo, expresó confianza en el equipo de trabajo y aseguró que el objetivo será continuar fortaleciendo el rol de la universidad y proyectar nuevas metas para la institución. “Tenemos que salir adelante igual”, concluyó.