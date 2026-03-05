Analia Verón: “La inclusión no es un discurso, se demuestra con hechos concretos”

La concejal de Resistencia, Analia Verón, analizó el discurso de apertura de sesiones del intendente Roy Nikisch, repasó proyectos impulsados desde el Concejo y adelantó actividades previstas para el mes de la mujer en la capital chaqueña.

Durante una entrevista radial, Verón destacó que el mensaje del jefe comunal reflejó “dos años de gestión que no fueron fáciles”, en los que —según señaló— la actual administración municipal logró ordenar las cuentas y fortalecer el equipamiento del municipio.

“Hoy la municipalidad tiene déficit cero y se ha logrado renovar gran parte del parque automotor. En estos dos años se compró equipamiento que equivale a lo que no se adquirió durante varios años de gestiones anteriores”, sostuvo.

La concejal también se refirió al estado en el que se encontraba la ciudad al inicio de la actual gestión. “Resistencia estaba muy deteriorada, con espacios públicos abandonados, obras inconclusas y conflictos con empresas que había que resolver para poder avanzar”, indicó.

En ese sentido, mencionó la recuperación de espacios públicos como la plaza Provincias Unidas y los trabajos que se realizan en distintos parques y lagunas de la ciudad.

Inclusión con medidas concretas

Entre las iniciativas impulsadas desde el Concejo, Verón destacó la ordenanza que promueve funciones de cine accesibles para niños dentro del espectro autista, un proyecto que despertó interés en otras localidades.

“La inclusión no es hablar con la ‘e’ o con la ‘x’. La inclusión se demuestra con hechos concretos, garantizando que cualquier persona pueda disfrutar de los mismos espacios que todos”, afirmó.

En esa línea, señaló que las políticas inclusivas deben contemplar cuestiones como accesibilidad en edificios, señalización adecuada o semáforos con sistemas sonoros para personas con discapacidad visual.

Regularización de tierras

Otro de los temas centrales abordados por la concejal fue el proceso de regularización dominial que se lleva adelante en la ciudad.

Según explicó, actualmente existen 256 asentamientos en Resistencia, con miles de familias que durante décadas ocuparon terrenos sin contar con títulos de propiedad.

“El objetivo es darle seguridad jurídica a los vecinos. Para eso se realizan mensuras, se aprueban los planos y luego el vecino puede adquirir su terreno a un precio accesible y obtener finalmente su escritura”, detalló.

Durante el último año, indicó, se entregaron más de 200 títulos de propiedad en distintos barrios de la ciudad.

Actividades por el mes de la mujer

Verón también anunció que durante marzo se realizarán distintas actividades en el marco del Mes de la Mujer. Entre ellas, mencionó un encuentro de motociclistas denominado “Mujeres al Manillar”, que se desarrollará en el playón del Domo del Centenario con charlas sobre seguridad vial y primeros auxilios.

Además, se realizará una masterclass de zumba en la plaza España y el reconocimiento “Mujer Destacada Resistencia 2026”, una iniciativa que busca visibilizar el trabajo de mujeres de distintos barrios.

“Queremos destacar a esas mujeres que muchas veces trabajan en silencio en sus comunidades, ya sea en merenderos, en el deporte o en actividades sociales”, explicó.

Las postulaciones pueden realizarse a través de las redes sociales de la concejal hasta el 10 de marzo, y el reconocimiento se entregará el 27 de marzo en el Museo Humberto Gómez Lollo.

Finalmente, Verón remarcó la importancia del contacto directo con los vecinos. “Muchas veces la gente no pide grandes cosas, pide que le arreglen la calle, que corten el pasto o que cambien una luz. Lo importante es estar y escuchar”, concluyó.