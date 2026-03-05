El municipio de El Sauzalito intervino ante una situación social urgente

Autoridades de la Municipalidad de El Sauzalito realizaron una intervención social luego de tomar conocimiento de una situación de vulnerabilidad que afecta a una vecina de la localidad.

Según informaron desde el municipio, la inquietud fue planteada por la vecina Luisa Palma, quien acercó el caso a la actual gestión municipal para que pudiera ser evaluado y atendido con rapidez.

Tras recibir el planteo, el intendente Jorge Monzón, acompañado por la presidenta del Concejo, Audelina Rodríguez, y el secretario de Servicios Públicos, se trasladó hasta el lugar para constatar personalmente la situación de Petrona Gómez, quien atraviesa un contexto de abandono y necesita acompañamiento.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que el objetivo de la intervención es avanzar en la búsqueda de soluciones y brindar la asistencia necesaria ante este tipo de situaciones sociales.

Asimismo, remarcaron que el municipio continuará trabajando con presencia territorial y compromiso institucional para atender los casos que requieren intervención inmediata del Estado