UTA Chaco anunció un paro por tiempo indeterminado desde este jueves

La UTA Chaco confirmó un paro por tiempo indeterminado, por lo que no habrá colectivos desde este jueves en el Gran Resistencia. Desde el gremio indicaron que es debido a que las empresas no pagaron el porcentaje restante de los sueltos a los choferes.

El secretario general de UTA Chaco, Raúl Abraham, expresó que las empresas no completaron el pago del resto de los salarios correspondientes a enero que les deben, además de la tercera cuota del aguinaldo.

«En el trascurso del día no pasó nada por lo que desde las 00 horas de este jueves se comienza con el paro hasta que las empresas paguen», mencionó Abraham, detallando que la medida de fuerza se extenderá por tiempo indeterminado si las empresas «no pagan o no los convocan a hablar».

«Si no aparece la plata, lamentablemente no hay levantamiento», agregó y mencionó que esto seguiría también durante el fin de semana. Sin embargo, aclaró que «si el día viernes pagan algún porcentaje, estaríamos en condiciones de suspender la medida».