Allanaron dos viviendas tras el tiroteo en el barrio Güiraldes

En el marco de una causa por abuso de armas de fuego ocurrido el pasado 26 de octubre en la intersección de avenida Soldado Aguilera y calle Don Segundo Sombra, en el barrio Ricardo Güiraldes, personal del Departamento de Investigaciones Complejas, a través de la División Delitos Contra las Personas, llevó adelante dos allanamientos en la jornada del lunes.

El hecho, que fue registrado por vecinos y se viralizó en redes sociales, había derivado en el secuestro inicial de siete vainas servidas calibre 9×19 mm, dos vainas calibre 11.25 mm, un cartucho sin percutar y un proyectil deformado.

Tras el análisis de las imágenes y entrevistas a vecinos, los investigadores lograron identificar a dos presuntos implicados, Amílcar Gabriel Chamorro y Gonzalo Nahuel Fernández, lo que motivó la solicitud de allanamientos a la justicia.

Conforme a los decretos fundados N° 346/25 y 347/25, expedidos por el Juzgado de Garantías N° 2 y a requerimiento del Equipo Fiscal N° 2, a cargo de la Dra. Ana González de Pacce, se concretaron los operativos en dos domicilios del barrio Güiraldes, con la colaboración del Cuerpo de Operaciones Especiales (COE) y un grupo de Infantería.

En uno de los inmuebles, ubicado en la manzana 12, parcela 10, quinta 2, se logró el secuestro de cuatro cartuchos calibre 25, dos pares de zapatillas blancas marca Adidas, dos bermudas tipo jeans, tres teléfonos celulares y un chaleco refractario con la leyenda “Policía”, este último en carácter de secuestro impostergable. El morador fue notificado del inicio de las actuaciones en libertad.

En el segundo domicilio, sito en manzana 9, parcela 3, quinta 1 del mismo barrio, el allanamiento arrojó resultado negativo.

Las diligencias continúan con el fin de lograr la aprehensión de los sospechosos y avanzar en el esclarecimiento del hecho.

Fuentes: Departamento de Investigaciones Complejas – División Delitos Contra las Personas.

Intervinientes: Crio. Pol. Claudio Orlando Ramírez y Crio. Ppal. Ricardo Raúl Pelizardi.