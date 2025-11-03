AC/DC vuelve a la Argentina: fecha confirmada y cuándo salen a la venta las entradas

Luego de semanas de rumores y expectativa entre los fanáticos, AC/DC confirmó oficialmente su regreso a la Argentina. La legendaria banda australiana se presentará el 23 de marzo en el estadio de River Plate, en el marco de su gira mundial «Power Up Tour», que también incluirá fechas en Brasil y Chile.

En tanto las entradas estarán disponibles a partir del jueves 7 de noviembre a las 10 de la mañana , exclusivamente a través de All Access, la plataforma oficial de venta.

El anuncio fue celebrado por millones de seguidores que esperaban volver a ver en vivo a Angus Young y compañía, a 16 años de su última visita. En 2009, AC/DC ofreció tres shows históricos en el Monumental, que luego fueron inmortalizados en el álbum y DVD Live at River Plate (2012).

La formación actual de la banda está integrada por Angus Young, Brian Johnson, Stevie Young (en guitarras), Matt Laug (batería) y Chris Chaney (bajo). El tour lleva el nombre de su más reciente disco, Power Up (2020), y marca el regreso de Johnson a los escenarios, tras haber sido reemplazado temporalmente por Axl Rose (Guns N’ Roses) en 2016 debido a problemas de audición.

Gracias a los avances tecnológicos en auriculares especialmente diseñados, el cantante británico pudo volver a las giras y reencontrarse con el público.

En los últimos días, los rumores sobre una posible visita a Sudamérica habían circulado con fuerza. El productor cordobés José Palazzo fue quien finalmente despejó las dudas, al publicar un escueto pero contundente «Confirmado» en su cuenta de X (ex Twitter), en respuesta a un posteo que mencionaba la llegada de AC/DC a la región.