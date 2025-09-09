Allanamiento en Resistencia: decomisaron cocaína, dinero y un arma en operativo policial

182050w790h1053c.jpg

El despliegue policial, bajo directivas precisas del Juzgado de Garantías N° 2 y la Fiscalía Antidrogas N° 1, terminó con el secuestro de cocaína, dinero en efectivo y un revólver.

El allanamiento, que comenzó puntualmente a las 8 de la mañana, tenía como principal objetivo investigar una causa por tentativa de femicidio que involucraba a Jesús Luis «Pato» Núñez . Sin embargo, durante el procedimiento dentro del domicilio de un joven de 28 años, identificado como M. E. B., los efectivos encontraron 93 envoltorios de polietileno con una sustancia sospechosa. La intervención de personal especializado confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína, arrojando un pesaje total de 38 gramos.

Además, la policía incautó una suma considerable de dinero: $1.238.840 pesos argentinos y 1.000 dólares estadounidenses. En el inmueble también hallaron un revólver calibre 22 y una bomba para piscina, elementos que podrían sumar nuevas aristas a la investigación.

El operativo fue supervisado en persona por el comisario general Marcelo Abayay, director general de Investigaciones, y el comisario inspector Rolando Daniel Sosa. Por orden de la jueza Andrea Natalia Lovey Pessano, de la Fiscalía Antidrogas N° 1, se dispuso la detención del residente e incautación inmediata de todos los elementos descubiertos.

La División Enlace Operativo Metropolitana y el Departamento de Estrategias y Técnicas Investigativas continúan con las averiguaciones. No se descartan nuevas medidas y voceros policiales adelantaron que la causa podría sumar imputaciones vinculadas a drogadicción y tenencia de armas.

La investigación sigue abierta y se esperan novedades en el transcurso de los próximos días.

