Piden la elevación a juicio de la causa que involucra al piquetero Rolón

Este martes, el fiscal federal, Patricio Sabadini, pidió a la Justicia que eleve a juicio la causa que involucra a los dirigentes sociales Diego Armando Rolón, Lorenzo Rolón y Silvana Alicia García.

El magistrado los acusa de haber puesto en circulación en el mercado, a través de diversas maniobras, fondos de origen ilícito provenientes de delitos de corrupción o fraude a la administración pública provincial, con apariencia de licitud, lo que se tradujo en un significativo incremento y movimientos patrimoniales que no encuentran correlato en los magros ingresos lícitos y situación fiscal y patrimonial que registran los sujetos mencionados.

Además, los mismos conformaron de manera organizada, un grupo económico con fines ilícitos.

Asimismo, Sabadini sostuvo que se pudo establecer que Diego Armando Rolón incorporó a su patrimonio, numerosos bienes muebles registrables (vehículos, animales de ganadería) y otros activos a nombre propio, como por intermedio de su padre, Lorenzo Rolón, y su esposa Silvana Alicia Garcia, siendo estos sus «testaferros».