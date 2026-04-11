Ya hay fecha: ¿Cuándo empieza el juicio por la desaparición de Loan Peña?

El juicio por la desaparición de Loan Peña finalmente tiene fecha confirmada. El Tribunal Oral Federal de Corrientes definió que iniciará el 16 de junio, tres días después de que se cumplan dos años del hecho ocurrido en la localidad de 9 de Julio. El proceso se desarrollará con audiencias públicas y transmisión en vivo, mientras persiste la expectativa por el esclarecimiento del caso.

El debate se iniciará a las 9 en la sala de audiencias del tribunal y tendrá una modalidad de jornadas alternadas, con instancias los martes, miércoles y jueves, y en semanas siguientes, miércoles y jueves. El acceso del público estará condicionado por la capacidad de la sala, aunque el desarrollo será transmitido online.

En la causa intervendrán la querella representada por los padres del niño, María Noguera y José Peña, el Ministerio Público Fiscal encabezado por Carlos Schaefer junto a la fiscal adjunta Tamara Pourcel, y las defensas de los 17 acusados. Siete de ellos enfrentarán cargos por sustracción y ocultamiento, mientras que los otros diez están imputados por encubrimiento.

Como paso previo al inicio del juicio, el tribunal dispuso una inspección ocular en el naranjal donde Loan fue visto por última vez. La medida se concretará el 19 de mayo en el paraje Algarrobal, en la vivienda de su abuela, y contará con la participación de testigos propuestos por las partes y personal de fuerzas de seguridad para garantizar el registro del procedimiento.

La definición de la fecha llegó luego de reiterados pedidos para acelerar el proceso. La Fiscalía y la querella insistieron en la necesidad de avanzar con el debate, en un contexto en el que la cercanía del segundo aniversario de la desaparición refuerza la urgencia por obtener respuestas.

En ese marco, la acusación sostiene que los principales implicados en la sustracción y ocultamiento del niño serían Carlos Guido Pérez, Victoria Caillava, Laudelina Peña y Bernardino Antonio Benítez. A su vez, se apunta contra otros diez imputados por maniobras que habrían buscado entorpecer la investigación, incluyendo la simulación de pertenecer a una organización y la retención de testigos clave.

El caso

Loan desapareció el 13 de junio de 2024, cuando estaba en un almuerzo con su familia y nadie volvió a verlo.

Los principales sospechosos siguen siendo los mismos: Antonio Benítez (38), Mónica del Carmen Millapi (35) y Daniel «Fierrito» Ramírez (49), quienes acompañaron a Loan durante esa tarde en la que desapareció.

La causa dio un giro inesperado unos días después, cuando Pérez (63) y Caillava (53) también quedaron detenidos. Junto a ellos, también cayó el jefe de la comisaría local, Walter Maciel (44), y más tarde la tía de Loan, Laudelina Peña (46).