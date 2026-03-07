Liga Federal: Hindú se impuso en el duelo capitalino frente a Regatas

Hindú se quedó con el duelo capitalino frente a Regatas Resistencia. Fue 92-77, en condición de visitante. Lautaro Moreau fue el máximo artillero de la noche, con 21 puntos en su cuenta personal.

El conjunto visitante se impuso desde los primeros minutos, llegando a marcar un justificado 12-0, ante un Regatas que no estuvo fino en las definiciones bajo el aro. Brocal y Banegas fueron los encargados de romper el cero en el local, mientras que Moreau anotó desde la línea de tres y Delon fue efectivo en la zona pintada, ambos para Hindú, que se llevó el primero por 17-26.

Regatas tuvo un mejor pasar en los primeros minutos del segundo acto y achicó la diferencia 25-28, lo cual no duró mucho, ya que en el recambio, Lange y Barreto se asociaron en la zona pintada y estiraron los números a 39-29 para Hindú. A partir de ahí, fue el equipo de Cequeira el que manejó los ritmos del partido y se estableció con la ventaja en torno a los diez puntos, cerrando el segundo en 34-46

A la vuelta de los vestuarios, la sociedad formada entre Ghidini y Delón complicó las cosas para Regatas. Los habilidosos no fallaron en la ofensiva e Hindú estiró la ventaja a 55-69 en el cierre del tercer período.

Hindú fue claramente superior, y en el último cuarto bajó la intensidad, lo que permitió a Regatas soñar con dar vuelta los números. Meglier, Brocal y Margosa rompieron la defensa verde y achicaron la distancia hasta quedar 77-83. Sin embargo, Hindu retomó las anotaciones bajo la conducción de Masdeu y Moreau, para cerrar la justificada victoria por 77-92.

La próxima presentación de Regatas será el 10 de marzo, ante San Lorenzo de Monte Caseros, mientras que Hindú irá a su propio recinto para jugar por primera vez de local, frente a Don Bosco, el sábado 14.