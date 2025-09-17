Coronel Du Graty vive la cuarta jornada de la Estudiantina 2025 con ajedrez y arte urbano

La ciudad continúa disfrutando de la Estudiantina 2025, el tradicional encuentro que reúne a estudiantes de distintos niveles educativos en una semana de actividades deportivas, culturales y artísticas. En su cuarta jornada, el evento puso el acento en la estrategia y la creatividad, con competencias de ajedrez y la restauración de un mural comunitario.

El ajedrez, protagonista de la mañana

La jornada comenzó con la disciplina de ajedrez, un clásico de la Estudiantina que cada año despierta gran interés. Jóvenes de diferentes instituciones participaron de partidas simultáneas, poniendo a prueba su capacidad de análisis, concentración y planificación.

Docentes y organizadores destacaron que el ajedrez “no solo es un deporte de la mente, sino también una herramienta educativa que fomenta la paciencia, el pensamiento lógico y el respeto por el adversario”, valores que la Estudiantina busca promover entre los estudiantes.

Arte colectivo: restauración del mural

Por la tarde, la propuesta se trasladó al espacio público con una actividad de arte urbano: la restauración de un mural que forma parte del patrimonio cultural de Coronel Du Graty.

Estudiantes, profesores de arte y vecinos participaron en la puesta en valor de esta obra colectiva, que con el paso del tiempo había sufrido desgaste. La intervención incluyó la renovación de colores y detalles que representan la identidad local, reforzando el sentido de pertenencia de la comunidad.

Una semana de integración juvenil

La Estudiantina 2025, organizada por la Municipalidad de Coronel Du Graty, ya lleva cuatro días de intensa actividad, con competencias deportivas, encuentros artísticos y propuestas recreativas que fortalecen la integración de los jóvenes.

Desde el municipio destacaron que cada jornada está pensada para que los estudiantes muestren sus talentos y valores, a la vez que se fomenta la convivencia, el trabajo en equipo y la participación comunitaria.

Próximas actividades

La agenda de la Estudiantina continúa con nuevas disciplinas deportivas y culturales, que incluyen desde música y danza hasta juegos de destreza. Las autoridades locales invitaron a toda la comunidad a acompañar a los estudiantes en los días que restan, resaltando que “la fiesta de la juventud es una oportunidad para celebrar el esfuerzo, la creatividad y la alegría que los jóvenes aportan a la vida de Coronel Du Graty”.

Con actividades que unen deporte, arte y compromiso social, la Estudiantina 2025 se consolida como uno de los eventos más esperados del calendario local, reforzando el orgullo y la identidad de toda la ciudad.