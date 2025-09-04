11 De Septiembre: Quitilipi Vivirá Su Primer Sorteo De Viviendas Con Más De Mil Familias Inscriptas

El corsódromo de la “Ciudad de la Amistad” reunirá a la comunidad el próximo 11 de septiembre a partir de las 18 hs, con motivo del histórico sorteo de viviendas organizado por el gobierno provincial.

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) confirmó que se trata del primer sorteo público en la historia de Quitilipi, un hecho que marcará un antes y un después en el acceso a la casa propia en esta localidad chaqueña.

Durante el acto se sortearán unidades habitacionales actualmente en ejecución, en el marco del Plan Provincial de Viviendas, que busca garantizar el derecho a un techo digno para las familias chaqueñas.

Por categorías

El proceso se desarrollará bajo un sistema de segmentación por categorías, que contempla a familias con hijos, sin hijos, personas con discapacidad y aquellas que llevan más de veinte años inscriptas en el padrón del IPDUV. Esta metodología, aplicada en distintos puntos de la provincia, apunta a asegurar mayor equidad e inclusión entre los postulantes.

Un día histórico

Desde el organismo que preside Fernando Berecoechea destacaron que esta modalidad responde a demandas históricas de la comunidad, reconociendo trayectorias y necesidades específicas que durante años no habían sido contempladas en los procesos de adjudicación.

Además, se remarcó que Quitilipi nunca había sido sede de un sorteo de viviendas, lo que convierte a esta actividad en un acontecimiento histórico para la ciudad y sus habitantes.

La actividad contará con la presencia de autoridades provinciales, representantes del IPDUV y vecinos, quienes acompañarán este momento de gran relevancia para la comunidad.

Padrón definitivo

En los días venideros, se publicará en la fanpage del IPDUV, el padrón definitivo de los postulantes que podrán participar del sorteo.