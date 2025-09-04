Este Jueves: Continúa El Operativo De Abordaje Territorial En El Impenetrable

WhatsApp Image 2025-09-04 at 08.23.42

Esta semana, el Operativo de Abordaje Territorial continúa llegando a las poblaciones más vulnerables de la provincia, contando además con el avión sanitario, listo para el traslado del personal de salud a los puntos específicos de atención.

En El Sauzalito, diversas especialidades, como cardiología, pediatría, bioquímica, obstetricia, neumonología y ginecología, se unieron a los servicios de odontología y medicina general que se ofrecen comúnmente en la localidad.
En este sentido, la Dra. Mariela Mercadín, subsecretaria de Articulación Sanitaria, llama a la población a participar de estos operativos: «Los invitamos a que se acerquen a estas especialidades, que a diario no las hay, porque muchas veces deben trasladarse hacia Castelli, Sáenz Peña o Resistencia para recibir estas atenciones».

Este jueves y viernes
El equipo sanitario continuará su trabajo este jueves y viernes en Fortín Belgrano y Wichí El Pintado, brindando atención gineco-obstétrica, clínica y pediátrica, mientras que el viernes El Sauzal será la localidad donde se desarrollará el mismo operativo.
Estos operativos resultan fundamentales para acercar la salud a las poblaciones más alejadas y vulnerables, garantizando el acceso a controles, diagnósticos y tratamientos que, de otra manera, implicarían largos traslados hacia centros urbanos. Con el acompañamiento del avión sanitario y de un equipo interdisciplinario, el Gobierno provincial busca fortalecer la prevención y mejorar la calidad de vida de las comunidades de El Impenetrable, reafirmando el compromiso de un sistema de salud presente en todo el territorio.

