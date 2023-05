Zdero : ” Vamos a cambiar el actual sistema de salud donde se deriva todo , a un sistema de atención “

Impactos: 7

Leandro Zdero, diputado provincial y precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Chaco Cambia, Lista 653 Z, manifestó esta mañana que “la salud es una de las preocupaciones que me transmite la gente en cada localidad porque hoy el sistema está debilitado y deberíamos contar con una atención eficiente en cada puesto sanitario, Centro de Salud u hospital. Por eso, nuestra propuesta es cambiar el actual sistema donde se deriva todo (hasta para sacar una muela) por uno de atención y fortalecerlo con más médicos, especialistas, insumos, medicamentos y equipamientos”- indicó.

Zdero aseguró que este reclamo de los chaqueños, se da a lo largo y a lo ancho de la provincia, y también se refirió a la falta de voluntad política porque, en varias oportunidades, presentó proyectos en la legislatura referidos al sector de la salud y a su fortalecimiento, como por ejemplo: el Proyecto de Ley 1373/22 sobre el incremento por Riesgo de Salud; Proyecto 1375/22 por el cual se insiste en la reglamentación de la Carrera Sanitaria Provincial; Proyecto de Ley 965/20 que crea el Plan de Regularización laboral; Proyecto de Ley 669, sobre reorganización total de salud; Proyecto de Ley 2077/22 Suplemento complementario para todo profesional de salud, herramientas que no fueron tomadas en cuenta, desde la mayoría oficialista. “Lamentablemente no se brinda un servicio de calidad y solo se sigue poniendo parches, como curitas”- agregó.

MI COMPROMISO ES IMPLEMENTAR LA CARRERA SANITARIA

“Voy a ser un Gobernador presente y cercano a la gente. Mi compromiso es implementar la Carrera Sanitaria que hace bastante tiempo debería ser una realidad; mi compromiso es que cada chaqueño encuentre contención y respuestas. Estoy convencido que, juntos, vamos a poner la salud de pie porque en salud, el abordaje no puede ser sectorial sino integral y vamos a garantizar un sistema de calidad, porque es lo que los chaqueños necesitan”- finalizó.