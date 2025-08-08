Zdero presentó el Plan Estratégico Participativo Chaco +20: “Son políticas que trascienden gobiernos”

En un acto que reunió a funcionarios, académicos, empresarios y representantes de la sociedad civil, el gobernador Leandro Zdero lanzó oficialmente el Plan Estratégico Participativo (PEP) Chaco +20, una hoja de ruta que proyecta el desarrollo de la provincia para las próximas dos décadas. La presentación se realizó este viernes en el Centro de Convenciones Gala, con el respaldo de instituciones como la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), la Cátedra Unesco y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

“Estamos trabajando en el futuro. Este plan es una guía para ordenar y planificar, para que las políticas públicas no se detengan con los cambios de gobierno y puedan sostenerse en el tiempo”, remarcó Zdero.

La propuesta, fruto de más de un año de trabajo territorial y participativo, contempla tres ejes centrales –productivo, social e identitario– y un eje transversal de modernización del Estado. Apunta a optimizar recursos, promover la participación ciudadana y fortalecer la cooperación entre el sector público y privado.

Tres ejes para un Chaco de largo plazo

Chaco + Fuerte – Enfocado en el desarrollo productivo, económico y sostenible, incluye la generación de valor agregado, innovación, diversificación económica, creación de empleo y promoción de la Economía del Conocimiento. También aborda el ordenamiento territorial y el fortalecimiento de la competitividad provincial. Chaco + Humanizado – Centrado en equidad y bienestar social, propone un sistema de salud integrado, universal y equitativo; educación pública inclusiva y de calidad; acceso a vivienda, agua, saneamiento y servicios ambientales; políticas de seguridad y promoción de la inclusión y diversidad. Chaco con + Identidad – Busca reforzar la proyección regional a través de la Marca Chaco, la valorización cultural, el turismo sustentable y la integración nacional e internacional.

Eje transversal: Chaco + Ágil – Plantea una administración estatal moderna, eficiente y orientada al futuro, con capacitación de recursos humanos, innovación tecnológica y gestión responsable de fondos públicos.

Trabajo en territorio y diálogo multisectorial

El secretario de Coordinación de Gabinete, Livio Gutiérrez, destacó que el PEP es el resultado de un relevamiento en toda la provincia. “Recorrimos el Chaco con nuestros equipos, escuchamos a intendentes, concejales, empresarios, cámaras de comercio, sociedades rurales, cooperativas y consorcios. El objetivo es articular el esfuerzo del sector público con el privado para construir el Chaco del futuro”, afirmó.

Como parte de la implementación, Zdero anunció la creación de una Unidad Ejecutora dentro de la Agencia Chaco, que acompañará proyectos productivos, comerciales y de inversión, articulando asistencia técnica y financiera.

Respaldo académico e institucional

La directora del Programa de Estado y Gobierno de CIPPEC, Victoria Boix, valoró que “planificar colectivamente no solo aumenta la competitividad, sino que mejora la calidad de vida de la gente”.

Por su parte, el secretario general de Relaciones Interinstitucionales de la UNNE, Sebastián Slobayen, señaló que “todo proceso de planificación estratégica debe ser participativo y tener una dinámica que impulse a la acción. El rol de la universidad es ser un facilitador de esa visión en el territorio”.

Desde el CFI, Manuel Tejerina, coordinador para el NEA, sostuvo que el organismo aportó “una mirada productiva y federal” al PEP. “Buscamos dar a las provincias herramientas que permitan pensar en proyectos de largo plazo, con financiamiento, capacitación y garantías para que las ideas puedan concretarse”, afirmó.

Una agenda que mira a 20 años

Zdero concluyó que el PEP Chaco +20 no es solo un documento técnico, sino “un compromiso colectivo con el desarrollo provincial”. “Queremos dar vuelta la página y transformar al Chaco en otra provincia, con el orgullo de nuestra historia y la decisión de enfrentar el futuro con planificación y trabajo conjunto”, subrayó.

La implementación del plan se prevé en etapas, con monitoreo permanente, participación ciudadana y apertura a nuevas propuestas, manteniendo como premisa que las políticas públicas de fondo deben trascender las gestiones de turno.