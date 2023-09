Zdero en la peatonal de Resistencia: “hay olor a cambio en cada rincón del Chaco”

Impactos: 11

Leandro Zdero, candidato a gobernador de Juntos para el Cambio, estuvo en la Peatonal de Resistencia dialogando con los vecinos y contando sus propuestas, en el marco de las elecciones generales previstas para el próximo domingo 17 de septiembre. “Seguimos muy entusiasmados, consolidando nuestra alianza con la gente, porque los chaqueños están cansados de lo mismo, de un gobierno agotado que ya no sabe, no quiere o no puede resolver las demandas”- indicó.

Durante la tarde de este sábado, Zdero habló con los transeúntes de la Peatonal y agradeció cada gesto de acompañamiento para estas elecciones a gobernador. “Hay afecto en cada rincón de la provincia, volvimos de otras recorridas, con reuniones y caravanas en otras localidades, como en Quitilipi, Machagai y Presidencia de la Plaza. Ahora aquí, con el acompañamiento de la gente y esas palmadas de aliento que reconfortan ese trabajo de lograr un Chaco de oportunidades para todos”.

EN EL CHACO, LA ESPERANZA DEJARÁ ATRÁS A LA RESIGNACIÓN

Por último, Zdero manifestó: “Estamos agradecidos por el recibimiento que nos brindan en cada localidad y pedimos humildemente el acompañamiento con el voto, el próximo domingo. Creemos que los chaqueños van a optar fundamentalmente por dar vuelta la página para hacer historia en el Chaco y esa alianza con todos los sectores nos transforma en la alternativa para gobernar la provincia. Tenemos un Plan de Gobierno, tenemos un norte a seguir, hay esperanzas y futuro; se viene un nuevo Chaco, un tiempo de oportunidades, con una construcción sólida que hemos logrado casa por casa, tranquera por tranquera y localidad por localidad”.