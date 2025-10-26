Zdero emitió su voto: «Es una gran oportunidad para elegir; que nadie se quede en su casa»

Este domingo, pasadas las 9.30, el gobernador Leandro Zdero acudió a la UEGP Nº 4 «Rayos de Luz», ubicado en Asunción 415 de Resistencia, donde emitió su voto en la mesa Nº 86.

En ese marco, el mandatario provincial indicó: «Estoy contento de estar aquí, ejerciendo el derecho a votar. Invito a todos los que puedan venir. Es un nuevo sistema electoral rápido y ágil, así que pidió que la gente venga».

«Invito a todos los chaqueños, que no dejen que otros elijan por ellos. Es una gran oportunidad», agregó.

Asimismo, mencionó que la jornada se desarrolla con normalidad, ya que se abrieron todas las mesas. «Durante la mañana tuve reporte de las aperturas de mesas con total normalidad. Ayer hubo algunas complicaciones climáticas en la distribución de las urnas, pero se llegó a todas las localidades», remarcó.

Por otro lado, señaló que esperará los primeros resultados en su casa y que luego irá para la sede de la UCR, en López y Planes 358.

«La gente me alienta, con mucho optimismo, y es importante saludarlos y escucharlos», aclaró sobre las consultas de algunos votantes que se acercaron a saludarlo en la escuela.

«Somos una gran alianza y queremos mirar hacia adelante. El sistema es muy rápido y dinámico, que nadie se quede en su casa», concluyó.