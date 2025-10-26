Zdero emitió su voto: «Es una gran oportunidad para elegir; que nadie se quede en su casa»

648570w850h450c.jpg

Este domingo, pasadas las 9.30, el gobernador Leandro Zdero acudió a la UEGP Nº 4 «Rayos de Luz», ubicado en Asunción 415 de Resistencia, donde emitió su voto en la mesa Nº 86.

En ese marco, el mandatario provincial indicó: «Estoy contento de estar aquí, ejerciendo el derecho a votar. Invito a todos los que puedan venir. Es un nuevo sistema electoral rápido y ágil, así que pidió que la gente venga».

«Invito a todos los chaqueños, que no dejen que otros elijan por ellos. Es una gran oportunidad», agregó.

Asimismo, mencionó que la jornada se desarrolla con normalidad, ya que se abrieron todas las mesas. «Durante la mañana tuve reporte de las aperturas de mesas con total normalidad. Ayer hubo algunas complicaciones climáticas en la distribución de las urnas, pero se llegó a todas las localidades», remarcó.

Por otro lado, señaló que esperará los primeros resultados en su casa y que luego irá para la sede de la UCR, en López y Planes 358.

«La gente me alienta, con mucho optimismo, y es importante saludarlos y escucharlos», aclaró sobre las consultas de algunos votantes que se acercaron a saludarlo en la escuela.

«Somos una gran alianza y queremos mirar hacia adelante. El sistema es muy rápido y dinámico, que nadie se quede en su casa», concluyó.

Más Noticias

183919w850h505c.jpg

Votó Guillermo Agüero: «Todo cambio genera miedos pero los invito a participar»

Juan Cruz Godoy: «No vamos a festejar antes; Bilardismo a full»

643534w850h567c.jpg

Seis consejos para votar con la Boleta Única de Papel

Te pueden interesar

648570w850h450c.jpg

Zdero emitió su voto: «Es una gran oportunidad para elegir; que nadie se quede en su casa»

163297w850h480c.jpg (1)

Este lunes 27 no habrá clases en las escuelas donde se vota

183919w850h505c.jpg

Votó Guillermo Agüero: «Todo cambio genera miedos pero los invito a participar»

DeWatermark.ai_1761484082799

Rosario Goitia animó a los jóvenes a votar para «decidir el futuro del país»

Juan Cruz Godoy: «No vamos a festejar antes; Bilardismo a full»