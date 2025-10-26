Este lunes 27 no habrá clases en las escuelas donde se vota

163297w850h480c.jpg (1)

El Ministerio de Educación del Chaco informó que este domingo 26 de octubre serán afectadas 380 instituciones educativas en toda la provincia, para las elecciones nacionales legislativas.

La directora general de Gestión Educativa, Mirta Candia, se refirió a la organización logística y el acondicionamiento de todos los establecimientos escolares afectados a estas elecciones nacionales, destacando el trabajo previo que el Ministerio de Educación articuló con la Junta Electoral Federal y los procedimientos posteriores a la jornada electoral.

Asimismo, recordó que este lunes 27 de octubre las instituciones afectadas no dictarán clases en el turno mañana, para que se pueda realizar la limpieza correspondiente antes del regreso de los alumnos.

Sí estarán habilitadas para los turnos tarde y nocturno, en el caso que tengan, para garantizar que las clases se desarrollen con normalidad.

En los casos de escuelas de jornada completa, el dictado de clases se retomará el martes.

