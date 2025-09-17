Zaparinqui: la delegación municipal refuerza el trabajo comunitario con un amplio operativo de desmalezado

La Delegación de Zaparinqui, dependiente de la Municipalidad de Juan José Castelli, llevó adelante un importante operativo de desmalezado y poda en distintas instituciones educativas, sanitarias y religiosas de la zona, en una jornada que reflejó el compromiso de la gestión local con el cuidado del espacio público y el acompañamiento a la comunidad.

El operativo estuvo encabezado por la delegada Mariana López, quien destacó la importancia de escuchar de cerca las demandas de los vecinos. “Recepcionamos los pedidos en la delegación y personalmente atendemos esas necesidades. Es una actividad que realizamos en coordinación con iglesias, instituciones educativas y de salud, siempre con el compromiso de acompañar a nuestra comunidad”, señaló.

Tareas en instituciones y espacios clave

Durante la jornada se realizaron trabajos de poda, limpieza y desmalezado en:

Escuela del paraje El Descanso – La Jepik ,

Cementerio del paraje La Esperanza ,

Escuela de La Esperanza ,

Centro de salud e Iglesia de La Esperanza ,

Paraje El 44 ,

Escuela N.º 1036 de Campo Florido.

Estas acciones no solo mejoran el entorno de las instituciones, sino que también favorecen la salubridad y la seguridad de los espacios compartidos, especialmente en zonas rurales donde la vegetación crece con rapidez.

Colaboración permanente con la comunidad

La delegada recordó que, además de los trabajos de desmalezado, la delegación colabora de manera continua en otras tareas de mantenimiento, como pintura y arreglos básicos, reforzando un vínculo permanente con las instituciones y vecinos.

“Cada intervención que realizamos responde a pedidos concretos de la comunidad y busca garantizar que las escuelas, centros de salud y lugares de encuentro social cuenten con las mejores condiciones”, subrayó López.

Apoyo de la gestión municipal

Desde la Municipalidad de Juan José Castelli, que encabeza el intendente Pío Oscar Sander, se valoró la labor de la Delegación de Zaparinqui y su capacidad para articular con organizaciones locales, consolidando un modelo de gestión que descentraliza los servicios y acerca las soluciones a cada paraje.

Con este operativo, la delegación reafirma su compromiso con el bienestar de la comunidad, demostrando que el trabajo conjunto entre municipio, instituciones y vecinos es clave para sostener espacios públicos limpios, seguros y en condiciones para el desarrollo de la vida social y educativa.