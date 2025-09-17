Ataque a balazos en Resistencia: detienen a uno de los sospechosos, Braian Pitala

Un grave episodio de violencia se registró en la mañana de este miércoles 17 de septiembre en la ciudad de Resistencia, cuando se produjeron disparos de arma de fuego contra una vivienda ubicada en la calle Combate de Obligado al 500.

Según informó la Policía del Chaco, el hecho ocurrió alrededor de las 7.30, momento en el que varios vecinos alertaron sobre detonaciones en la vía pública. Personal de la Comisaría Octava de la capital chaqueña se trasladó al lugar y halló cuatro vainas servidas, lo que confirmó el uso de un arma de fuego.

Investigación y hallazgo del vehículo

Tras las primeras pericias, los investigadores iniciaron un operativo para dar con los presuntos responsables. Cerca de las 10.40, y con la colaboración de distintas divisiones de la Policía Metropolitana, se localizó en el barrio Chacra 24 un vehículo de color gris que coincidiría con el descripto por testigos.

El procedimiento contó con la presencia de personal de la Dirección Zona Metropolitana, así como jefes de la Comisaría Segunda y de la Comisaría Decimotercera, quienes dieron aviso inmediato a la fiscalía en turno para que defina los pasos a seguir.

Recolección de pruebas

Paralelamente, efectivos del Departamento de Investigaciones accedieron a un inmueble de la zona, con autorización de su propietario, para extraer material fílmico de las cámaras de seguridad que pudiera aportar pruebas clave a la causa.

La Policía informó que al cierre de este informe se aguardaban directivas judiciales para proceder con las personas identificadas y avanzar en las actuaciones correspondientes.

Causa por abuso de armas

La investigación fue caratulada como “supuesto abuso de armas”, una figura penal que contempla la utilización de armamento en contextos que ponen en riesgo a terceros. Las autoridades destacaron que, hasta el momento, no se reportaron personas heridas como consecuencia de los disparos.

El operativo estuvo supervisado por altos mandos de la Policía del Chaco, entre ellos jefes de zona y de distintas comisarías metropolitanas, quienes coincidieron en resaltar la coordinación interinstitucional para dar una rápida respuesta a este hecho de violencia.

Próximos pasos

Desde la fuerza provincial subrayaron que la causa se encuentra en etapa de investigación y que toda nueva información dependerá de las directivas que imparta la fiscalía a cargo. Asimismo, hicieron un llamado a la comunidad para aportar datos de manera confidencial, en caso de que algún vecino haya presenciado movimientos vinculados al hecho.

Con el secuestro del vehículo y el análisis de las imágenes de videovigilancia, las autoridades esperan poder avanzar en la identificación de los responsables y esclarecer los motivos de este episodio que conmocionó a los residentes de la zona en las primeras horas de la mañana.