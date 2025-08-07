Ya se puede consultar el padrón en el Insssep para las próximas elecciones

166326w850h638c.jpg

Desde la Junta Electoral se informa que los afiliados del Insssep pueden consultar en la página de la obra social (www.insssep.gob.ar), el correspondiente padrón para las elecciones de vocales titulares y alternos del sector pasivo y activo, además del síndico (titular y alterno), que se llevarán a cabo el próximo 30 de octubre.

El mandato será de cuatro años, según lo que consigna el artículo 22 de la Ley 800 H, que rige al organismo.

De acuerdo al cronograma del proceso eleccionario, en estos momentos se está llevando a cabo el período de tachas y depuración de padrones. Dichas acciones se darán hasta el viernes 29 de agosto.

El lunes 29 de septiembre se realizará la presentación de candidatos junto a toda la documentación. En tanto, el jueves 30 de octubre será la fecha oficial del acto eleccionario. 

Para el viernes 2 de enero del año que viene, está prevista la asunción de las flamantes autoridades que conformarán el nuevo Directorio del Insssep.

Más Noticias

291660w850h638c.jpg

Causa Francovich: el juez técnico rechazó pedido de las defensas para cambiar la jurisdicción judicial

528261596_756948563757745_2997878539123784991_n

Villa Ángela lanzó oficialmente la Estudiantina 2025: juegos, carrozas, premios y creatividad juvenil

527587145_1069852201989588_5281295589417409338_n

Lapachito refuerza el trabajo articulado con instituciones, organizaciones e iglesias a través de su Mesa de Gestión Local

Te pueden interesar

175696w850h478c.webp

Creció el consumo de carne de vaca, pollo y cerdo en junio: ¿Cuántos kilos comen los argentinos?

166326w850h638c.jpg

Ya se puede consultar el padrón en el Insssep para las próximas elecciones

406476w720h480c.jpg

Según datos privados, la pobreza seguiría a la baja en Argentina y se ubicaría en 31,6%

WhatsApp Image 2025-08-07 at 11.37.59

La abogada de «Capi» Rodríguez desmiente que esté imputado por la Justicia Federal

291660w850h638c.jpg

Causa Francovich: el juez técnico rechazó pedido de las defensas para cambiar la jurisdicción judicial