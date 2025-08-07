Ya se puede consultar el padrón en el Insssep para las próximas elecciones

Desde la Junta Electoral se informa que los afiliados del Insssep pueden consultar en la página de la obra social (www.insssep.gob.ar), el correspondiente padrón para las elecciones de vocales titulares y alternos del sector pasivo y activo, además del síndico (titular y alterno), que se llevarán a cabo el próximo 30 de octubre.

El mandato será de cuatro años, según lo que consigna el artículo 22 de la Ley 800 H, que rige al organismo.

De acuerdo al cronograma del proceso eleccionario, en estos momentos se está llevando a cabo el período de tachas y depuración de padrones. Dichas acciones se darán hasta el viernes 29 de agosto.

El lunes 29 de septiembre se realizará la presentación de candidatos junto a toda la documentación. En tanto, el jueves 30 de octubre será la fecha oficial del acto eleccionario.

Para el viernes 2 de enero del año que viene, está prevista la asunción de las flamantes autoridades que conformarán el nuevo Directorio del Insssep.