Ya se encuentran oficializadas las listas para las elecciones del INSSSEP

Conforme a lo dispuesto por la Ley 800 H, el Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP) confirmó la convocatoria a elecciones para la renovación de su Directorio. El proceso electoral se realizará el jueves 30 de octubre de 2025, y definirá a los vocales titulares y suplentes de los sectores activo y pasivo, además del síndico titular y alterno, quienes conformarán la conducción del organismo durante los próximos cuatro años.

Las nuevas autoridades electas asumirán sus funciones el 2 de enero de 2026, en un contexto donde el INSSSEP vuelve a colocarse en el centro de la agenda pública, no solo por la magnitud de los servicios que administra, sino también por el debate en torno a la transparencia y eficiencia en su gestión.

Cronograma electoral

El proceso se rige por la Resolución del Directorio N° 2731/25, que establece las siguientes fechas clave:

30 de octubre de 2025: Acto eleccionario.

2 de enero de 2026: Asunción de autoridades.

Los afiliados pueden consultar el padrón electoral a través del sitio oficial: https://padron.insssep.gob.ar/Consulta/.

Junta Electoral

La supervisión de las elecciones estará a cargo de la Junta Electoral, integrada por:

Presidente: Carlos Encina

Vicepresidente: Pablo Seelaf

Vocal 1°: Julio Romero

Vocal 2°: Gerardo Insaurralde

Vocal 3°: Laura Cabral

Este cuerpo será responsable de garantizar la transparencia y el normal desarrollo de los comicios.

Las listas en competencia

A continuación, las listas oficializadas para participar del proceso electoral del INSSSEP:

Ahora Voz Aliado Vocales Activos: Claudia Noemí Ávalos, Martín Fidel Toledo Vocales Pasivos: Raúl Modesto Agüero, Martín Fidel Toledo Síndicos: Héctor Osvaldo Pruncini, Gustavo Fabián Ponce León

INSSSEP es Tuyo Vocales Activos: Joaquín Gabriel Ríos, Clara Núñez Vocales Pasivos: Nancy Miriam Vázquez, Gumercindo Esquivel Síndicos: Ana María Toledo, Karen Valeria Farías

Unidos por el INSSSEP Vocales Activos: Paola Patricia Sánchez, Laura Cecilia Cabral Vocales Pasivos: Palmira Antonia Sotelo, Carmen Beatriz Cuenca Síndicos: Carlos Enrique Gómez, Raúl Oscar Monzón

Fuerza y Unidad por INSSSEP Vocales Activos: Laura Nélida Duarte, Tomás Osuna Vocales Pasivos: Sergio Ramón Núñez, Ricardo Rubén Escobar Síndicos: Basilia Damiana Portal, Luis Alberto Gaona

Por Siempre INSSSEP Vocales Activos: Ángel Isidro Sisterna, Elba Beatriz Gómez Vocales Pasivos: Sonia Viviana Ramírez, Miguel Ángel Zweifel Síndicos: Claudio Arnaldo Gerez, Sandra Mabel Vargas

Juntos para Cumplir Vocales Activos: Marcelo Cristian Basualdo, Jorge Damián Gómez Vocales Pasivos: Enrique Ernesto Herrera, Sergio Barrios Síndicos: Carlos Ramón Fernández, Eliana Yamila Rey

Recuperemos INSSSEP Vocales Activos: Pedro Miguel Montenegro, Jorge Rubén Córdoba Vocales Pasivos: René Alberto Rey, Demetrio Ayala Síndicos: Héctor Marcelo Gómez, Erasmo Jorge Eduardo Sena

Fuerza INSSSEP Vocales Pasivos: Liliana Mercedes Fernández, René Daniel Vega Síndicos: Graciela Alicia Torres, Julio Argentino Amarilla

Afiliados con Voz y Voto Vocales Activos: Walter Gómez, Nanci Carolina Gómez Vocales Pasivos: Rosana Foutel, Roberto Carlos Luque Síndicos: Miriam Delfina Tello, Catalina Esther Hauptmann

INSSSEP Puede Vocales Activos: Germán Matías Landriel, Mariela Mercadín Vocales Pasivos: Griselda Wilma Troncozo, Miriam Liliana Jacquet Síndicos: Zulma Galeano, Fernando Javier Romero

Cumplir y Hacer Cumplir Vocales Activos: Delia Alicia Cabral de Alarcón, Liliana Ester Godoy Vocales Pasivos: Justo Orlando Mencía, Pablo Almirón Síndicos: Silvia Verónica Palacios, Mario Samuel Alarcón

Gremios para Recuperar el INSSSEP Vocales Activos: Walter Horacio Aguilar, Diego Ernesto Báez Vocales Pasivos: Rosa Senof, Alberto Luis Espinosa Síndicos: Federico Walter Escalante, Emilce Karina Díaz

Frente de Unidad Vocales Activos: Regina Soledad Corgnali, Osvaldo Cuesta Vocales Pasivos: Patricia Edith Carballo, Elba Raquel Romero Síndicos: María Celeste Espínola, Walter Leandro Vera

Afiliados Unidos Vocales Activos: Francisco Antonio Romero, Mónica Angélica Marull Síndicos: Lucero Soledad Villán, Daniel Ricardo Enrique Temperini



Importancia del proceso electoral

El INSSSEP administra recursos claves para los trabajadores activos, jubilados y pensionados de la administración pública chaqueña, incluyendo servicios de obra social, seguros y préstamos.

La conformación de su Directorio no solo define la representación de los distintos sectores de afiliados, sino también las políticas que regirán la sostenibilidad del sistema, la cobertura médica y la gestión de beneficios financieros.

Por ello, estas elecciones son consideradas un hito democrático para los afiliados, quienes tendrán la posibilidad de decidir quiénes serán sus representantes en un organismo que incide directamente en su bienestar y en el de sus familias.