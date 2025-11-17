Ya se eliminaron más de 800 conexiones irregulares en el Gran Resistencia y alrededores

En octubre y lo que va de noviembre, se detectaron y eliminaron más de 840 suministros ilegales en el Gran Resistencia.

Personal de Secheep continúa con su plan de lucha al fraude eléctrico, erradicando conexiones ilegales y sumando clientes formales al servicio.

En ese marco, durante octubre y en las primeras dos semanas de noviembre, las cuadrillas de la empresa energética, con la colaboración de la Policía provincial, detectaron y eliminaron más de 840 suministros irregulares en decenas de barrios y zonas puntuales del Gran Resistencia y localidades aledañas.

Además, los operativos se replicaron en varias ciudades del interior provincial con resultados favorables en las distintas gerencias zonales de Secheep.

En el área metropolitana, durante todo octubre y en la primera quincena de noviembre, se concretaron también 99 procedimientos por presunto fraude eléctrico, 166 cambios de medidor y atendieron 972 reclamos.

Los operativos se concretaron con la presencia de más cuadrillas y un fuerte abordaje en diferentes zonas, entre ellos, los barrios: Las Palmeras y aledaños (Chacras 136 y 137), Monte Alto, Villa Chica, Provincias Unidas, Villa Luzuriaga, Foecyt, Nuevo Banco del Chaco, España, 80 Viviendas, España Ampliación, Provincias Unidas Ampliación, Vial, Santa Rita, Nuevo Amanecer, 80, 100 y 164 Viviendas, UOM, Villa Río Negro, San Cayetano, etcétera.

TAMBIÉN EN EL INTERIOR PROVINCIAL

Los operativos que se llevan a cabo en Resistencia y zonas aledañas, son similares a otros que se realizan en toda la provincia. El abordaje de las cuadrillas de Secheep se replica en las 8 Gerencias Zonales de la empresa energética distribuidas en todo el territorio chaqueño.

En las últimas semanas se concretaron operativos en Presidencia Roque Sáenz Peña, Juan José Castelli, el Sauzalito, General San Martín, Las Breñas, Makallé, La Leonesa, entre otros.