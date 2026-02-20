Ya está operativo el régimen de Retiro Voluntario Móvil para empleados públicos

El ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos de la provincia, Julio Ferro, se refirió a la puesta en marcha del régimen de Retiro Voluntario Móvil destinado a agentes de la administración pública provincial.

Según explicó, el sistema ya se encuentra plenamente operativo y puede ser consultado a través de la plataforma digital del Estado.

La medida alcanza a trabajadores de la administración central y descentralizada que cuenten con al menos 10 años de aportes en el Estado provincial.

Para conocer las condiciones y realizar el cálculo estimado del beneficio, los agentes deben ingresar al aplicativo disponible en la plataforma Tu Gobierno Digital, donde el sistema permite simular el monto que correspondería según la edad, la antigüedad y los aportes realizados.

En ese sentido, detalló que el beneficio contempla porcentajes que van desde el 50% hasta el 75% del salario, dependiendo de la edad y los años de servicio del agente en la administración pública. De esta manera, quienes opten por el retiro podrán continuar percibiendo una remuneración mensual, mantener su cobertura social y seguir realizando aportes, hasta alcanzar las condiciones necesarias para acceder a la jubilación ordinaria.

El ministro señaló que la iniciativa busca brindar a los trabajadores la posibilidad de iniciar una nueva etapa personal o laboral, al tiempo que permite al Estado provincial avanzar en un proceso de reorganización y optimización de recursos dentro de la administración pública.

Asimismo, indicó que el interés por el programa ha sido significativo desde su anuncio, con numerosas consultas de agentes de distintos organismos del Estado. Incluso, explicó que la normativa prevé que otras jurisdicciones puedan adherirse al régimen, siempre que así lo dispongan sus respectivas áreas.

En cuanto a las excepciones, el funcionario aclaró que el régimen no alcanza al escalafón docente ni al personal policial, debido a que cuentan con sistemas y regímenes propios. En el caso del sistema de salud, explicó que en principio el personal que cumple funciones asistenciales directas no está incluido, salvo que el Ministerio de Salud determine de manera fundada que se trata de áreas que no resultan críticas.

Finalmente, desde el Gobierno provincial invitaron a los agentes interesados a ingresar al sistema digital para informarse y evaluar su situación particular, destacando que se trata de una herramienta pensada para acompañar a los trabajadores y, al mismo tiempo, fortalecer el ordenamiento del Estado.