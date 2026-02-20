Laguna Blanca avanza con la reposición del alumbrado público tras daños por inclemencias climáticas

616797049_1421000342721440_2231318625188786207_n

La intendente de Laguna Blanca, Claudia Panzardi, supervisó trabajos de reposición del sistema de alumbrado público en el acceso a la localidad, luego de los daños ocasionados por recientes inclemencias climáticas y variaciones en el suministro de energía eléctrica.

Las tareas, ejecutadas por equipos municipales, incluyen la reposición de artefactos lumínicos, fotocélulas y contactores, tanto en el ingreso a la ciudad como en sectores urbanos y algunos puntos de la zona rural.

Desde el municipio indicaron que la intervención forma parte de una inversión con recursos propios, destinada a reforzar la seguridad de vecinos y de quienes transitan por la localidad.

Asimismo, la jefa comunal señaló que en los últimos días se avanzó significativamente en la recuperación del servicio y aseguró que el sistema de alumbrado público quedará en condiciones óptimas para su funcionamiento.

