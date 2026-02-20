Laguna Blanca avanza con la reposición del alumbrado público tras daños por inclemencias climáticas
La intendente de Laguna Blanca, Claudia Panzardi, supervisó trabajos de reposición del sistema de alumbrado público en el acceso a la localidad, luego de los daños ocasionados por recientes inclemencias climáticas y variaciones en el suministro de energía eléctrica.
Las tareas, ejecutadas por equipos municipales, incluyen la reposición de artefactos lumínicos, fotocélulas y contactores, tanto en el ingreso a la ciudad como en sectores urbanos y algunos puntos de la zona rural.
Desde el municipio indicaron que la intervención forma parte de una inversión con recursos propios, destinada a reforzar la seguridad de vecinos y de quienes transitan por la localidad.
Asimismo, la jefa comunal señaló que en los últimos días se avanzó significativamente en la recuperación del servicio y aseguró que el sistema de alumbrado público quedará en condiciones óptimas para su funcionamiento.