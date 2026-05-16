El Gobierno adjudicó otra etapa de privatización de rutas nacionales

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El ministro Luis Caputo anunció la adjudicación de la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones, que abarca más de 1.800 km bajo un esquema sin subsidios, con inversión 100% privada.

Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur (autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y RN 3, 205 y 226): ganó el consorcio integrado por Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA, con una tarifa de $997 (sin IVA).

Tramo Pampa (RN 5 hasta empalme con RN 35): fue adjudicado a Construcciones Electromecánicas del Oeste SA, con una oferta de $2.355,37 (sin IVA).

La resolución ratifica la privatización de Corredores Viales SA en el marco de la Ley de Bases. Los nuevos operadores tendrán a su cargo la construcción, conservación y mantenimiento de las rutas.

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