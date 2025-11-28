Violencia extrema en Don Santiago III: rescatan a una mujer de 62 años tras nuevas amenazas de su pareja

La Policía ingresó por la fuerza a la vivienda y halló a la víctima semi inconsciente. El agresor, de 41 años, quedó detenido por amenazas en contexto de violencia de género.

Una mujer de 62 años fue rescatada de su vivienda en el barrio Don Santiago III de Resistencia luego de denunciar reiteradas amenazas y agresiones por parte de su pareja, un hombre de 41 años identificado como S.R.M. El episodio obligó a una intervención policial de urgencia durante la medianoche.

De acuerdo con el informe oficial, la pareja convivía desde 2005, aunque la relación se había tornado “insostenible”. La víctima relató que dormían en habitaciones separadas, recibía malos tratos de manera constante y el año pasado sufrió agresiones físicas. Sin familiares en la ciudad y sin recursos económicos para abandonar la casa, permanecía en el lugar pese al riesgo.

Este jueves, tras una grave discusión, el agresor la amenazó de muerte con la frase: “Te voy a matar y te voy a tirar en el pozo ciego, total nadie te conoce acá”. La mujer radicó la denuncia en la Comisaría 13ª, lo que motivó la intervención de la Fiscalía de Género y la orden de aprehensión inmediata. También intervino la Línea 137, que ofreció alojamiento en el espacio “Mírame”, aunque la mujer decidió permanecer en su vivienda.

Horas más tarde, alrededor de la medianoche, la víctima volvió a pedir auxilio: denunció que el hombre la amenazaba nuevamente, esta vez con un arma blanca. Cuando los agentes llegaron, encontraron la casa completamente cerrada con muros y portones de chapa que impedían ver el interior.

Ante el riesgo extremo, la Policía ingresó por la fuerza. Redujeron al agresor y hallaron a la mujer semi inconsciente en una habitación contigua. Inmediatamente fue asistida por una ambulancia del 107, que la trasladó para su evaluación médica. El informe preliminar señala que se encuentra estable y presenta un golpe en la rodilla.

El agresor quedó detenido por amenazas en contexto de violencia de género, mientras la Fiscalía avanza en las actuaciones correspondientes.