Aerolíneas Argentinas avanzará con su primer plan de inversión con fondos propios

Aerolíneas Argentinas renovará su flota con un plan de inversión con fondos propios por primera vez en la historia , según informó la empresa.

La iniciativa busca incorporar 18 nuevas aeronaves y una inversión superior a USD 65 millones destinada a la mejora de asientos y conectividad, para elevar la experiencia de viaje, optimizar la rentabilidad y fortalecer la posición de la empresa tanto en el mercado nacional como internacional.

La incorporación central de este programa es la llegada de 4 Airbus A330neo, un modelo reconocido por su fiabilidad en rutas de largo alcance.

También está prevista la renovación de los interiores de cabina de los A330ceo en operación, que permitirá a la empresa tener una flota de largo alcance más eficiente y confortable.

En el segmento de vuelos de mediano alcance y cabotaje, la estrategia incluye la incorporación de 14 Boeing 737 MAX: 2 unidades del modelo MAX8, 4 del MAX9 y 8 del MAX10. El arribo de los modelos MAX9 y MAX10 permitirá aumentar la rentabilidad en rutas de alta demanda dentro del país y hacia destinos regionales.

El presidente de la empresa, Fabián Lombardo, señaló: «Con este hito, Aerolíneas Argentinas confirma que se transformó en una compañía con capacidad de inversión y proyección con recursos propios. Vamos a crecer en oferta total de asientos y vamos a consolidar una flota moderna, eficiente y de alta rentabilidad, con un producto atractivo para los pasajeros que ya reconocen en nuestra compañía una calidad de servicio superior en la región».

«Este plan significa una capitalización de la compañía a través de la toma de posiciones en órdenes por las dieciocho aeronaves, una acción que fortalecerá nuestra posición dentro del mercado local e internacional», indicó.