Villa San Martín de pretemporada: “Estamos trabajando con gente muy responsable”, afirmó Imanol Escobar

El preparador físico del “Tricolor” brindó detalles sobre la metodología, formas de trabajo y exigencias que se darán a lo largo de estás siete semanas de trabajos. Actualmente, se ingresó en la tercera semana.

El pasado 15 de septiembre, el equipo de Villa San Martín arrancó la pretemporada de cara justamente a la temporada 25/ 26 de la Liga Argentina de Básquet. Bajo la conducción del flamante entrenador, Eduardo “Chiche” Jápez y un gran equipo de trabajo, el elenco chaqueño inició la tercer semana de trabajos, de lo que serán siete semanas de mucho trabajo con cargas que irán aumentando y los juegos amistosos y trabajos de cancha irán apareciendo a lo largo de este tiempo de preparación.

En este marco, el preparador físico principal de Villa San Martín, Imanol Escobar, quien junto a Octavio Boschetti son los principales encargados de delinear los trabajos y exigencias de preparación, en la parte física obviamente.

“Empezamos a trabajar con testeos y evaluaciones, tanto las antropométricas, psicológicas, físicas morfofuncionales y condicionales, además de trabajar algunos días con el kinesiólogo Pablo Castillo”, fueron las primeras palabras del preparador físico Imanol Escobar.

Con respecto a los trabajos a lo largo de estas siete semanas, el cuerpo técnico tiene proyectado que a medida que pase el tiempo se irán subiendo las cargas de manera progresiva, con el fin de que los deportistas lleguen a una buena performance para la competencia.

“En estos momentos estamos haciendo trabajos de simple turno y desde la tercer semana, o sea esta, van a haber algunos días en donde haremos trabajos de doble turno, como así también hay jugadores que de acuerdo al objetivo que persiguen y que perseguimos con ellos, trabajan simple y hasta doble turno”, remarcó Escobar.

En cuanto a lo que se trabaja o se está trabajando, siempre se realiza un estímulo de gimnasio y obviamente un contenido dentro del gimnasio acorde a cada sesión y la carga de la misma, y luego de eso una sesión larga en cancha de ejercicios, metodología y contenidos específicos del deporte; en estos momentos el equipo de Villa San Martín se encuentra en una fase general, ya para pasar entre la cuarta y quinta semana a una fase más específica y competitiva.

“Ahora estamos en la fase de acumulación de estímulos, mucho volumen , bajas medias intensidades, lo que después va bajando, vamos teniendo menos volumen pero subiendo en intensidad”, específico el PF “Tricolor”.

“El equipo está bien, la sensación con cada uno de los jugadores es muy buena, evidentemente estamos bajo un escenario donde cada uno de ellos le dedicó de manera positiva un buen proceso a la postemporada, tanto los que hicieron con nosotros y los que vinieron de otros clubes y la hicieron en otros lugares; estamos trabajando con gente muy responsable”, finalizó Imanol Escobar.