Sáenz Peña celebró el exitoso primer Encuentro Municipal de Mini Básquet “Ariel Rearte”

Presidencia Roque Sáenz Peña – Chaco. Con una gran participación de clubes de distintas localidades chaqueñas, este domingo se llevó a cabo el primer Encuentro Municipal de Mini Básquet “Ariel Rearte”, una jornada que reafirmó el compromiso de la ciudad con el deporte infantil y la integración regional.

Doce equipos y un espíritu de camaradería

A lo largo del día, 12 equipos provenientes de diferentes puntos de la provincia disputaron partidos en simultáneo en las canchas de los clubes Acción, Sokol y Morava. Los planteles que dieron vida a este encuentro fueron:

El Naranjito (General Vedia),

Caupolicán (Quitilipi),

Argentinos (Machagai),

Progresista (Villa Ángela),

Tatucitos (Juan José Castelli),

Atlético (Corzuela),

Cooperativa (Villa Berthet),

además de los locales Sokol, Acción, Uncaus, Morava y la Escuela Municipal.

El evento combinó competencia y recreación: además de los encuentros deportivos, hubo juegos, actividades lúdicas y competencias de habilidades, lo que permitió que los niños vivieran una experiencia completa de convivencia y aprendizaje.

Reconocimiento a Ariel Rearte

El cierre se realizó frente al Museo de la Fundación, donde cada participante recibió medallas y cada club una pelota de obsequio. En ese marco, el secretario de Desarrollo Humano y Deportes, junto al responsable de la Escuela Municipal de Básquet, Facundo Lasalvia, y el presidente de la Asociación Saenzpeñense de Básquet, Milton Acuña, entregaron una placa de reconocimiento al entrenador profesional Ariel Rearte, figura del básquet local y nacional.

Rearte compartió la jornada con los chicos y expresó su orgullo por el regreso del mini básquet como pilar formativo:

“Jugué al básquet desde los 4 años acá en la ciudad y es lo que nos contuvo durante la infancia y la juventud. Es muy satisfactorio ver que el mini básquet vuelve a ser importante en la zona y que se le dé el valor que merece. Este deporte se apoya en valores humanos: se aprende a compartir, a ser solidario; enseñanzas que son útiles para la vida. El deporte es la herramienta número uno para contener a los chicos y que el municipio impulse eso es realmente muy beneficioso”.

Agradecimiento a clubes y familias

Finalmente, el municipio destacó el esfuerzo de los clubes locales que cedieron sus instalaciones y de los equipos visitantes que viajaron para sumarse a esta primera edición, que promete convertirse en una tradición anual para fortalecer el básquet formativo en la región.

El Encuentro Municipal de Mini Básquet “Ariel Rearte” dejó en claro que Sáenz Peña sigue apostando al deporte como motor de valores, integración y desarrollo para la niñez chaqueña.