Villa Río Bermejito: el intendente Omar Reis avanzó en gestiones con áreas provinciales de educación, deporte y producción

El intendente de Villa Río Bermejito, Omar Reis, encabezó una serie de reuniones con funcionarios provinciales para fortalecer la oferta educativa, deportiva y productiva de la localidad. Del encuentro participaron parte de su gabinete —el secretario de Gobierno Cristian Radojkovich, el subsecretario de Deporte José Rivero y el facilitador de Ñachec, Luis Mancini— junto a Julio Fantín (Subsecretaría de Agricultura), Fabio Vázquez (presidente del Instituto del Deporte Chaqueño), su vicepresidente Gabriel Pelegrini, la ministra de Educación Sofía Naidenoff y Carlos Corsi, de la Dirección de Producción Animal.

Durante la reunión, el Ministerio de Educación se comprometió a analizar y mejorar la oferta educativa en la localidad, además de avanzar en la implementación de cursos de oficios para los vecinos. También se confirmó la llegada de la UNNE a Bermejito, que iniciará sus actividades con un curso de inglés.

En materia deportiva, se acordó trabajar en la mejora de la infraestructura de un club local, con el objetivo de brindar espacios seguros y adecuados para niños y adolescentes. Asimismo, se acordó fortalecer las actividades deportivas y recreativas existentes.

En el área productiva, las gestiones fueron igualmente positivas. Se solicitaron herramientas para productores, así como equipos para ladrillería destinados a los trabajadores de la zona. Además, Corsi adelantó la posibilidad de incorporar reproductores caprinos para mejorar la genética animal en la región, una medida que beneficiaría directamente a los pequeños productores.

Desde el Municipio destacaron que estas gestiones reflejan un trabajo articulado para ampliar oportunidades y mejorar la calidad de vida de los habitantes de Villa Río Bermejito.