Chorotis avanza con trabajos de mantenimiento y mejora de calles tras el temporal

La Municipalidad de Chorotis continúa desarrollando tareas de arreglo y mantenimiento en distintos sectores de la localidad, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y reforzar la seguridad vial para los vecinos.

Los trabajos incluyen perfilado de calles, tratamiento de suelo y acondicionamiento de accesos, intervenciones que resultan fundamentales luego del deterioro ocasionado por las recientes condiciones climáticas.

Desde el municipio, encabezado por el intendente Ariel Hofstetter, destacaron que estas acciones forman parte de un plan sostenido de recuperación de la infraestructura urbana, especialmente tras el impacto del último temporal.

“Seguimos trabajando en cada sector de nuestra localidad para garantizar calles en óptimas condiciones y mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, señalaron desde la comuna.

Las tareas continuarán en los próximos días, alcanzando diferentes barrios y accesos, con el compromiso de restablecer la circulación normal en toda la localidad.