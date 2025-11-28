Villa Ángela: secuestraron un vehículo buscado por la Justicia y con documentación apócrifa

Screenshot_20251127-2034482

El conductor fue notificado de su situación legal y recuperó la libertad.

El hecho ocurrió este jueves alrededor de las 13:15, cuando un hombre se presentó de manera espontánea para solicitar la verificación física de su vehículo, un Toyota Etios.

Durante el procedimiento, el perito verificador detectó que la patente colocada era falsa, al igual que la cédula de identificación, cuyos datos no coincidían con las características reales del rodado.

Al consultar la numeración del motor ante la base de datos de la DNRPA, se estableció que el dominio original del automóvil correspondía a otro vehículo sobre el cual pesaba un pedido de secuestro desde marzo de este año, solicitado por la Policía de Córdoba en el marco de una causa por robo.

Por disposición de la Fiscalía en turno, el automóvil y toda su documentación fueron secuestrados. El conductor, en tanto, fue notificado de su situación legal y recuperó la libertad.

Más Noticias

185141w850h460c.jpg

Secuestran mercadería de contrabando valuada en más de 600 mil pesos

IMG-20251126-WA0024

Detuvieron a ‘Chino’ Barreiro, el delincuente que era intensamente buscado por un supuesto robo en Barranqueras

IMG-20251127-WA0000

Desbaratan bunker de drogas en el Barrio Carpincho Macho

Te pueden interesar

Screenshot_20251127-1930252

Becas ‘Chaco+i’: 35 estudiantes chaqueños iniciarán su primera experiencia en instituciones científicas de la provincia

Screenshot_20251127-2034482

Villa Ángela: secuestraron un vehículo buscado por la Justicia y con documentación apócrifa

WhatsApp Image 2025-11-27 at 18.59.42

Zdero constató el avance de las obras en el jardín anexo de la E.E.P. N°56 de General San Martín

Screenshot_20251127-2042272

El Gobierno chaqueño avanza con las obras para la Casa de Residentes Médicos en el Hospital ‘Félix Aguirre’ de General San Martín

multimedia.normal.83fd790c344325e2.bm9ybWFsLndlYnA=

ANSES confirmó la fecha límite para presentar la Libreta AUH 2025