Zdero constató el avance de las obras en el jardín anexo de la E.E.P. N°56 de General San Martín

El gobernador Leandro Zdero remarcó «que la educación es una prioridad para el Gobierno provincial. Vamos a hacer todo lo necesario en materia educativa, porque ese es nuestro norte. Queremos cambiar la matriz del Chaco para ser una provincia que crezca y se desarrolle. Por eso, seguimos trabajando con obras en distintos puntos: el Chaco no se detiene”.

El primer mandatario provincial junto a la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, y el ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Hugo Domínguez, constataron el avance de obras que se ejecutan en el Jardín Anexo de la Escuela de Educación Primaria (EEP) N.º 56 “Esteban De Luca”, en General San Martín. Las tareas forman parte del trabajo articulado entre los ministerios de Infraestructura y Educación para fortalecer las políticas de mejora edilicia en el sistema educativo provincial, garantizando espacios óptimos para el desarrollo de la trayectoria escolar.

“Seguimos avanzando en obras y manteniendo los edificios escolares en un trabajo conjunto entre Obras Públicas y Educación. Sabemos que estos trabajos son de gran ayuda para la tarea docente, el acompañamiento de las familias y, sobre todo, para que los chicos puedan desarrollarse plenamente en edificios en buenas condiciones”, afirmó Zdero.

El gobernador, además repasó los trabajos que se concretan en diferentes instituciones educativas —desde mejoras sanitarias hasta la refacción de SUM y laboratorios— y destacó que el mantenimiento escolar es fundamental. “Debemos hacer al Estado eficiente, optimizando recursos y planificando el futuro de la educación”, sostuvo el mandatario.

Por su parte, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, destacó el trabajo conjunto con el área de Infraestructura y con las instituciones educativas para avanzar en la puesta en condiciones de los edificios escolares. “La directora Regional está haciendo un gran trabajo junto a Infraestructura y esta articulación permite concretar las mejoras que vimos hoy”, señaló.

Por último, el ministro Domínguez subrayó la importancia del trabajo mancomunado para ejecutar las refacciones en los establecimientos educativos. “El gobernador nos pidió estar en territorio, recorriendo una por una las instituciones. Si bien las demandas son muchas, hemos planificado en función de las posibilidades y ya comenzamos a actuar desde el primer día de gestión”, concluyó.