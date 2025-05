Villa Ángela: # Este Domingo Votá la «Z» Chaco Puede + LLA, Ni un Paso Atrás, Sigamos Adelante»

En la ciudad de Villa Ángela, el gobernador Leandro Zdero encabezó una conferencia de prensa con el foco puesto en las elecciones legislativas que se realizarán este domingo 11 de mayo. El primer mandatario provincial pidió el apoyo de los villangelenses para estos comicios y, de esta manera, continuar transformando a la provincia.

Acompañaron a Zdero, los candidatos a diputados provinciales por “Chaco Puede + La Libertad Avanza”, Julio Ferro y Joaquín García, como así también los legisladores Iván Gyöker y Laura Bissonni, demás funcionarios, autoridades provinciales y locales. En su alocución, el jefe del Ejecutivo provincial quiso dejar en claro las enormes diferencias con la principal lista opositora. “Claramente nos diferencia un abismo. Nosotros tenemos claro que queremos una salud que cure, por eso seguimos incorporando profesionales, dotamos de ambulancias y medicamentos a todos los hospitales de la provincia mientras que ellos escondían los medicamentos o los dejaban vencer”, señaló.

Continuando con los ejemplos, Zdero señaló: “Nosotros decidimos sacar los celulares de las cárceles y ellos quieren tener mayoría en la Legislatura para que regresen los celulares a las manos de los presos; *de este lado estamos los que trabajamos y afianzar el trabajo con el campo mientras que del otro lado están los que los llamaban ‘idiotas inútiles’”.

Por esa línea, el Gobernador destacó la importancia de las elecciones legislativas: “Este domingo les pido que vayan a votar con entusiasmo, a la lista Z Chaco Puede + LLA, ni un paso atrás, sigamos adelante; pero también sabiendo que el esfuerzo que estamos haciendo es enorme. Antes existían excusas y decían que las cosas no se podían hacer, sabemos que falta mucho más y que hay cosas para corregir pero necesitamos una Cámara de Diputados que nos ayude a generar las herramientas para el crecimiento”.

“Hace semanas atrás, después de que Julio Ferro presentara el proyecto para la baja de impuestos que nos ubicaría entre las provincias con menores impuestos, la oposición intentó por todos los medios que esa ley no se apruebe. A pesar de todo eso, pudimos garantizar que se trate y finalmente se aprobó”, valoró Zdero pero hizo foco en las complicaciones qe existen hoy debido a la composición actual del recinto legislativo.

De ese modo, el primer mandatario provincial les habló directamente a los villangelenses. “Se que la gente de Villa Ángela me va a entender lo que estoy hablando porque son gente que se esfuerza, que tiene valores y gente trabajadora como lo eran nuestros padres y abuelos. Nosotros no somos esos teñidos de corrupción, por eso les pido que el domingo vayamos a votar para recuperar ese orgullo de ser chaqueño y de que el Chaco puede salir adelante”.

JULIO FERRO: “POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA UN GOBERNADOR PROMUEVE REALMENTE UNA RENOVACIÓN EN LA POLÍTICA”

El primer candidato a diputado provincial por “Chaco Puede + La Libertad Avanza”, Julio Ferro, mencionó que se trata de una elección muy importante e instó a que este domingo concurran a las urnas para no regresar al pasado.

“Ponemos en juego dos modelos de provincia. Por un lado, nosotros, que queremos sacar adelante al Chaco; y del otro lado, los mismos de siempre, los que gobernaron durante los últimos 16 años, el gobierno más corrupto de la historia de la provincia del Chaco», cuestionó Ferro y recordó los casos de corrupción que existieron en la gestión anterior: “Se hicieron millonarios a costa de los más necesitados. La plata que desapareció del IAFEP alcanzaba para hacer entre 2.500 y 3.000 viviendas. Esos sueños se los llevaron”.

El candidato a legislador también precisó sobre la grave situación que heredó Zdero en todos los organismos y puso de ejemplo el sistema educativo: “Nos dejaron el peor nivel educativo a nivel nacional. Los docentes eran piqueteros sin ser docentes. Imagínense a dónde íbamos a ir a parar”.

Por último, Ferro pidió que este domingo los acompañen con el voto e hizo hincapié en que los jóvenes participen. “Muchas veces escuché decir que los jóvenes son el futuro, que son la renovación y a muchos se les pasó la juventud esperando una oportunidad. Esta es la primera vez en la historia que un Gobernador promueve realmente una verdadera renovación en las listas”, finalizó.

JOAQUÍN GARCÍA: “EL DOMINGO SE DEFINE EL MODELO DE PROVINCIA QUE QUEREMOS”

El candidato a diputado provincial por “Chaco Puede + La Libertad Avanza” y oriundo de Villa Ángela, Joaquín García, agradeció la presencia de las autoridades provinciales y valoró el respaldo del Gobernador a los representantes del sudoeste chaqueño.

“Estamos a días de este acto eleccionario del 11 de mayo en donde se define, como siempre digo, un modelo de provincia que queremos. Si seguimos mirando hacia el pasado, hacia atrás de los 16 años de desidia y desorden, o un Chaco que mira hacia el presente y al futuro”, expresó.