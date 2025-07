Víctor Zimmermann: «El problema no son los recursos, somos los argentinos cuando nos enredamos en peleas sin sentido»

En medio de un clima político y social caldeado, el senador nacional por el Chaco, Víctor Zimmermann, analiza sin rodeos la compleja realidad legislativa y productiva de la Argentina. En una entrevista a fondo, abordó temas que van desde la reforma del INTA y las fuerzas de seguridad hasta las economías regionales y la falta de consensos en el Congreso.

“Argentina es un país con enormes potencialidades, pero seguimos tropezando con los mismos problemas: la confrontación política y la falta de previsibilidad”, sintetizó el legislador radical, referente del norte argentino en el Senado.

El Senado, entre la tarea legislativa y la tensión política

Zimmermann describió el contexto actual del Senado como un espacio de intensa actividad, pero también de fuerte confrontación. “Somos los representantes de las provincias ante el gobierno federal. Nos toca una tarea enorme, sobre todo en estos tiempos”, explicó.

A diferencia de la percepción generalizada de un Senado inactivo, el senador chaqueño aclaró que «las comisiones funcionan, hay mucho trabajo, muchas iniciativas en marcha». Sin embargo, admitió que el debate está lejos de ser armónico.

“El país es muy diverso. Una ley no impacta igual en el norte que en el sur o el centro. Por eso hay que buscar equilibrios, pero eso no es sencillo en este clima de confrontación”, lamentó.

Como ejemplo, se refirió a la reciente autoconvocatoria de senadores kirchneristas y otros bloques que tomaron el control de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para dictaminar proyectos sin convocar al oficialismo. “Se autoconvocaron, cambiaron al presidente de la comisión y sacaron dictámenes de apuro. Eso no es normal. Hay que volver a la normalidad institucional”, reclamó Zimmermann.

INTA: entre la reestructuración y la preocupación por las economías regionales

Uno de los puntos críticos que abordó el senador fue la reestructuración del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) impulsada por el Gobierno Nacional mediante decreto.

“El INTA deja de ser un organismo autónomo y pasa a depender del Ministerio de Economía. El presidente del INTA será ahora un secretario de Estado y se crea un consejo directivo con cuatro representantes de las mesas de enlace y tres designados por el Ejecutivo”, explicó Zimmermann.

Aunque reconoció la necesidad de modernizar estructuras, manifestó su preocupación por las delegaciones regionales. “El INTA de Sáenz Peña es un ejemplo nacional e internacional en pasturas y semillas. Lo mismo pasa en Colonia Benítez y en El Colorado (Formosa). Hay que tener mucho cuidado con estas reformas porque el INTA es un pilar para la producción del norte”, advirtió.

Además, comparó la política agropecuaria argentina con la brasileña: “En Brasil, desde Cardoso hasta Bolsonaro y Lula, mantuvieron una política productiva de largo plazo. Eso les permitió convertirse en el tercer productor mundial de alimentos. Nosotros cada vez que cambia un gobierno, cambiamos todo y retrocedemos”.

Discapacidad, jubilaciones y moratorias: «¿De dónde va a salir la plata?»

Otro de los temas calientes fue la aprobación de leyes sobre discapacidad, jubilaciones y moratorias previsionales, que según Zimmermann fueron tratadas sin los estudios necesarios de impacto económico.

“Declaran la emergencia en discapacidad por un año prorrogable y facultan al Ejecutivo a crear nuevas pensiones. Se habla de entre 600.000 y 900.000 nuevas pensiones, pero nadie explicó cuánto va a costar ni cómo se va a financiar”, aseguró.

Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo de estas medidas oscilaría entre 1,8 billones y 4 billones de pesos, dependiendo de la cantidad de beneficiarios.

“El informe oficial dice claramente que no se puede calcular con precisión porque no hay información suficiente. Se faculta al jefe de gabinete a reestructurar partidas, pero no sabemos a quién se le va a sacar la plata. ¿A educación, a salud? No está claro”, advirtió.

Zimmermann planteó que lo correcto hubiera sido convocar a expertos, a funcionarios del Ejecutivo y debatir cada tema en profundidad. “Podíamos haber empezado por discapacidad, avanzar en jubilaciones después, pero se quiso sacar todo junto y así terminamos. Probablemente haya un veto presidencial y volvamos a foja cero”, lamentó.

Fuerzas de seguridad: modernización con cautela

El senador también participó de las reuniones sobre la reestructuración de las fuerzas federales. “Se están aprobando nuevos estatutos y se prevé una modernización de las estructuras de Gendarmería, Policía Federal, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario”, detalló.

Celebró que se busque profesionalizar las fuerzas, pero recordó que este tipo de procesos son largos. “Me dijeron que quieren hacerlo lo más rápido posible, pero saben que lleva años. Yo prefiero esa sinceridad antes que me digan que lo van a hacer en seis meses, porque no es realista”, sostuvo.

También destacó que uno de los decretos incluye una importante modificación de la política aeroportuaria. “Se crean nuevos organismos, se redistribuyen funciones. Es un cambio profundo y merece un debate serio”, remarcó.

El Chaco y las economías regionales: un esquema de devolución de retenciones

Consultado sobre la situación productiva del norte argentino, Zimmermann explicó que junto a otros senadores trabajan en un proyecto para que las provincias periféricas reciban una devolución de retenciones sobre las exportaciones de productos regionales como el algodón, el trigo o el girasol.

“Hoy el esquema de retenciones deja afuera de la rentabilidad a muchas provincias del norte. Queremos un sistema que permita devolver parte de esas retenciones, porque además no impacta tanto en el PBI como lo hace la producción del centro del país”, explicó.

Detalló que el Chaco tiene previsto sembrar más de 100.000 hectáreas de trigo y 400.000 hectáreas de girasol. “Si no acompañamos a las economías regionales, esas hectáreas no se van a sembrar”, advirtió.

“Tenemos que dejar la confrontación”

Sobre el final, Zimmermann dejó un mensaje de autocrítica y esperanza. “Argentina tiene la segunda reserva mundial de gas, la cuarta de petróleo, y puede producir alimentos como pocos países en el mundo. El problema no son los recursos, el problema somos los argentinos cuando nos enredamos en peleas sin sentido”, reflexionó.

Pidió terminar con el enfrentamiento permanente y recuperar el diálogo. “La sociedad nos está mirando y exige respuestas. Hay que sentarse a discutir en serio, sin especulaciones electorales. Los argentinos merecen una dirigencia a la altura de las circunstancias”, concluyó.