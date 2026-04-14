Veterinarias realizará la primera edición de la FEVet en Corrientes

La Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNNE llevará a cabo la primera edición de la FEVet (Feria de Emprendedores de Veterinaria UNNE), una propuesta que busca fortalecer los vínculos dentro de su comunidad y promover el desarrollo de iniciativas productivas propias.

El evento se desarrollará el viernes 17 y sábado 18 de abril, en el horario de 8 a 13 horas, en el Campus Sargento Cabral, ubicado en Sgto. Cabral 2139 de la ciudad de Corrientes.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Extensión y Prestación de Servicios de la Facultad, en conjunto con el Programa de Tutorías, y propone reunir a emprendedores vinculados a la institución. En esta primera edición, participarán aproximadamente 25 feriantes, entre docentes, estudiantes, no docentes y graduados, quienes expondrán productos elaborados de manera artesanal o mediante producción propia.

Los emprendimientos fueron convocados a través de una encuesta abierta difundida por los canales oficiales de la Facultad. Posteriormente, desde la organización se trabajó en la coordinación logística y en el relevamiento de necesidades para garantizar el desarrollo de la feria.

La FEVet se presenta así como un espacio de encuentro, intercambio y visibilización del trabajo emprendedor dentro de la comunidad académica, con la intención de consolidarse a futuro como una propuesta que fortalezca nuevas formas de cercanía institucional.

En tanto, el sábado 18 de abril, la jornada contará además con una actividad especial en el marco del Día del Egresado de Veterinaria “Día E”, se desarrollará una propuesta orientada a la actualización de conocimientos para graduados, junto con instancias de reencuentro entre colegas y un almuerzo de camaradería.

De esta manera, la Facultad de Ciencias Veterinarias invita a toda su comunidad a participar de estas jornadas que combinan formación, intercambio y celebración.