Caso Escalante: se entregó el principal acusado por el homicidio y su defensa anticipa posible legítima defensa

El abogado Ricardo Osuna confirmó que el joven Damián Escalante, intensamente buscado por el homicidio de un hombre de apellido Romero ocurrido el pasado fin de semana, se presentó voluntariamente ante la justicia y ya se encuentra a disposición de la Fiscalía.

Según explicó el letrado, la defensa aún no tuvo acceso al expediente, pero se estima que la causa será caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego. En ese marco, adelantó que una de las principales líneas defensivas podría centrarse en la existencia de una legítima defensa o un eventual exceso en la misma.

Osuna sostuvo que existen elementos que indicarían que la víctima habría iniciado la agresión. En ese sentido, mencionó que Escalante presenta una herida de arma blanca en uno de sus brazos, lo cual podría ser corroborado mediante informes médicos y pericias oficiales.

No obstante, el abogado también reconoció que la situación se vio complejizada por un video que el propio imputado difundió en redes sociales antes de contar con asesoramiento legal. “Eso nos limita en la estrategia de defensa”, explicó, al señalar que cualquier declaración pública previa debe guardar coherencia con las pruebas que se incorporen al expediente.

Por otra parte, se confirmó que la madre de Escalante también permanece detenida. De acuerdo a la información preliminar, su situación estaría vinculada a supuestas lesiones, aunque aún no hay precisiones claras sobre su grado de participación en el hecho.

La defensa indicó que asumirá la representación de ambos imputados, al no existir intereses contrapuestos entre ellos.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa tomando testimonios y avanzando con la recolección de pruebas. Se espera que en las próximas horas la defensa tenga acceso formal al expediente para definir los próximos pasos procesales.

El caso generó fuerte repercusión en la comunidad y se mantiene en plena etapa investigativa.