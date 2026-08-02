La suerte está echada: un error involuntario convirtió a un apostador de Margarita Belén en millonario

Un apostador de Margarita Belén se llevó la semana pasada una fortuna que no se la esperaba.

Todo pasó en la conocida agencia EL PIRULAZO. El cliente entró, como de costumbre, y le dejó al agenciero una jugada con un pedido claro: que se la repita para todo el día.

El agenciero hizo lo que le pidió. Y la suerte hizo el resto: en el primer sorteo acertó las 4 cifras y en el vespertino, las 3 cifras. Más de $4.340.000 en total.

Al ver los montos, el agenciero revisó las boletas para identificar al ganador. Como no aparecía, decidió llamarlo, porque era un cliente de confianza.

La respuesta lo descolocó:

«YO NO JUGUÉ A ESOS NÚMEROS», le dijo el apostador, muy seguro.

Preocupado, pensando que se había equivocado, el agenciero insistió: «¿Controlaste tus números?».

«Dejá de cargarme que estoy ocupado», le contestó y le cortó.

La dueña de la agencia también intentó comunicarse, sin éxito. Ya había preocupación en la agencia.

Horas más tarde, el apostador se presentó en El Pirulazo con las boletas del día en la mano. Ahí se dio cuenta de todo: se había confundido y le había dado al agenciero unos números viejos que tenía guardados. Esos números viejos fueron los que le dieron la suerte de su vida.

La historia tuvo final feliz: además de llevarse los más de 4 millones a su casa, el ganador volvió con regalitos para los empleados de la agencia, en agradecimiento por la honestidad y por haberlo llamado para avisarle.

A veces la suerte viene donde menos la esperás.