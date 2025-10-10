UNNE: La Franja Morada de Ingeniería ganó las elecciones a consejeros directivos

Después de 15 años, Franja Morada vuelve a integrar y a celebrar un triunfo histórico en las elecciones para Consejeros directivos de la Facultad de Ingeniería de la UNNE.

Los estudiantes Ayrton Mazo, Celeste Sabaj y Joaquín Kossoy serán los nuevos Consejeros Directivos que representarán a la agrupación en el año 2026, tras imponerse por 3 a 2 frente a sus competidores, quienes contaban con el apoyo del kirchnerismo.

Por su parte, la agrupación UEN retendrá la conducción del Centro de Estudiantes, ocupando los dos lugares restantes en el Consejo.

Elegirán nuevo Decano y Rector de la UNNE

El 2026 será especialmente importante, ya que los nuevos consejeros participarán en la elección del nuevo Decano de la Facultad de Ingeniería en el Consejo Directivo y del Rector de la UNNE al participar de la Asamblea Universitaria.

Con emoción y alegría, los integrantes de Franja Morada celebraron este resultado que marca el fin de una larga hegemonía de sus opositores, abriendo una nueva etapa para la participación estudiantil en la Facultad.