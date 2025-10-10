El ICCTI Y Fechaco Consolidan Lazos Estratégicos Para Fortalecer a Las Empresas Chaqueñas

_Sunset Empresarial 2025: Rondas de negocios entre PyMEs y Cánaras binacionales._

Se llevó adelante el encuentro entre las PyMEs chaqueñas, Cámaras Binacionales y referentes de inversiones, en el Hotel Amerian. El evento fue organizado por el ICCTI, Federación Económica del Chaco (FECHACO), el Ministerio de Producción, Industria y empleo, Agencia para la inversión y el desarrollo y FOGACH. El evento buscó crear un espacio de vinculación estratégica para impulsar la competitividad y la expansión global de las empresas, dotándolas de herramientas y una sólida red de contactos para negocios sostenibles.

El encuentro fue inaugurado por la Prof. Delfina Veiravé y el Dr. Alejandro Gorodner, autoridades del ICCTI, quienes destacaron el compromiso de la provincia con la innovación y el desarrollo productivo. En la apertura, también acompañaron el subsecretario de Industria y Comercio, Patricio Amarilla, el presidente de la Agencia Chaco, Martín Braillard y el empresario industrial Alfredo González.

El panel central, moderado por el Lic. Pablo Staszewski, Secretario General de FECHACO y Presidente de Cámara de Comercio Exterior del Chaco , contó con la participación de Autoridades de las Cámaras de Comercio Argentino Alemana, Argentino Israelí, Argentina Paraguaya y Argentina para el Asia y el Pacífico. Los panelistas compartieron insights valiosos y líneas de acción concretas para que las PyMEs accedan a mercados internacionales y adopten modelos de innovación.

La jornada culminó con dinámicas de rondas de negocios y networking, donde los empresarios locales establecieron contactos directos con las Cámaras y los inversionistas invitados, sentando las bases para futuros acuerdos de exportación y colaboración.

Desde el ICCTI y FECHACO reafirmaron la importancia de esta alianza estratégica para dotar a las empresas de Chaco con las herramientas necesarias para su internacionalización y sostenibilidad.