UNCAUS elige sus autoridades para el período 2023-2027

Las elecciones de Consejo Superior y Departamentales se realizarán el martes 19 de septiembre en la institución educativa. Participarán docentes, no docentes, alumnos y graduados.

El miembro de la Junta Electoral de la Universidad Nacional del Chaco Austral, Marcos Bisñuk, comunica que “el martes 19 de septiembre, entre las 8 horas y 18 horas, en 26 mesas correspondientes a los claustros de docentes titulares y adjuntos, auxiliares docentes, no docentes, estudiantes y graduados, votarán los 4452 miembros de la institución educativa para elegir a los representantes del Consejo Superior y de los dos Consejos Departamentales que, luego reunidos en Asamblea Universitaria, elegirán al rector y vicerrector de la Alta Casa de Estudios para el período 2023-2027”.

Recientemente fue oficializada una lista encabezada por Germán Oestmann y Manuel García Solá, actuales conductores de la Universidad y candidatos individuales liderados por el ex rector Omar Judis, que fueron oficializados en esa condición por no haber podido reunir todos los requisitos que exigen la Ley de Educación Superior, el Estatuto Universitario y el Reglamento Electoral vigente.

Además, fueron oficializados candidatos individuales para auxiliares docentes y dos listas para los Departamentos y el Consejo Superior del claustro estudiantil, una de la agrupación Franja Morada y la otra de la Asociación Universitaria por Estudiantes- AUPE. Finalmente, también fueron oficializados candidatos individuales para el claustro de graduados.

Las mesas para las elecciones estarán ubicadas según sea el claustro al que pertenecen los electores, por ejemplo, en el estadio Arena UNCAUS votarán estudiantes regulares, en las aulas del primer piso del Edificio Tecnológico los docentes y no docentes, y en la Sala del Consejo Superior, ubicada junto a Rectorado, los graduados.

Cerrados los comicios, la Junta Electoral procederá al escrutinio de los votos y comunicará quiénes han resultado ganadores, informó Bisñuk.