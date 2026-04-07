Una región al margen del conflicto, pero no de sus consecuencias

Durante marzo América Latina se mantuvo al margen del conflicto global, pero comienza a verse expuesta a sus efectos económicos. La guerra en Medio Oriente sigue teniendo un impacto limitado en América Latina en términos militares y políticos, lo que convierte a la región en una zona periférica dentro de este conflicto global. Ninguno de los países relevantes del continente participa de manera activa en la contienda ni ha asumido un rol diplomático de significación, lo que confirma la posición más bien pasiva de América Latina ante esta crisis internacional.

Este escenario ha derivado en un aumento de las protestas sociales, que ya no se limitan a reclamos económicos, sino que incorporan un componente político cada vez más explícito. La respuesta del régimen, que admite el malestar mientras al mismo tiempo reprime duramente las protestas, no ha logrado contener la escalada de tensiones.

En paralelo, Estados Unidos parece avanzar en una estrategia orientada a forzar un cambio de régimen, replicando en parte el esquema aplicado en Venezuela, es decir, una salida rápida e incruenta. Sin embargo, la situación cubana parece ser más compleja que la anterior, tanto por la estructura del poder interno del régimen cubano como por la resistencia de sectores del partido comunista. En este contexto, Cuba se convierte en un punto crítico donde convergen crisis interna, presión externa y disputas geopolíticas más amplias.

En términos de seguridad regional, el mes mostró un bajo nivel de terrorismo, pero una elevada concentración del mismo en un solo país, Colombia. El último informe del Índice Global de Terrorismo publicado a mediados de marzo confirma que América Latina continúa siendo una de las regiones con menor impacto de violencia terrorista a nivel mundial. Sin embargo, este bajo nivel general convive con una fuerte concentración del fenómeno en casos específicos, particularmente en Colombia. Este país explica casi la totalidad de los incidentes registrados en Sudamérica y muestra un deterioro importante en el último año, con aumentos claros tanto en cantidad de ataques como en número de víctimas.

La persistencia de grupos armados, la expansión de economías ilegales ligadas al narcotráfico y la debilidad estatal en ciertas regiones explican esta dinámica, que aparece más como estructural que coyuntural. En contraste, países como Brasil y México presentan niveles bajos de terrorismo, donde la violencia predominante está vinculada al crimen organizado más que a motivaciones político-ideológicas. El Cono Sur, por su parte, se mantiene prácticamente ajeno a este fenómeno, muy extendido en África, Oriente Medio y Asia.

Esta configuración refuerza la idea de que, en América Latina, el terrorismo no constituye una amenaza generalizada, sino un problema localizado que convive con otros desafíos de seguridad más extendidos, como el crimen organizado y el narcotráfico.

* El autor es director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.