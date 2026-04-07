Errores de maquillaje que marcan mucho más las ojeras
El maquillaje siempre nos permite no solo resaltar los rasgos de nuestro rostro que más nos gustan, sino que también puede ser una herramienta poderosa para disimular el cansancio, o alguna imperfección como los granitos.
Sin embargo, cuando aplicamos el maquillaje de forma incorrecta, lo único que conseguimos es resaltar las líneas de expresión, endurecer la mirada y hacer que las ojeras se vean aún más marcadas.
¿Cómo ocultar o reducir las ojeras usando maquillaje?
Uno de los errores más comunes o habituales es elegir un tono de corrector demasiado claro con la intención de «iluminar». Esto crea un contraste artificial que suele dejar la zona con un tono grisáceo o ceniza. La clave está en usar un tono igual al de la piel o apenas un poco más claro.
En el caso de que la ojera sea muy oscura, lo mejor es aplicar primero un corrector de color (subtonos salmón para ojeras violáceas o tonos cálidos para marrones) antes del corrector habitual.
Por otro lado siempre se aconseja aplicar el corrector de ojeras de a poco. Menos es más. Aplicar capas gruesas de corrector solo logra que el producto se acumule en los pliegues, acentuando las arrugas.
Además, el corrector de ojeras o la base nunca debe aplicarse sobre la piel seca. Siempre hay que hidratar la zona con una crema o contorno de ojos. De lo contrario, el corrector se cuarteará rápidamente.
Un paso que muchas personas dejan de lado, y que es un grave error, es no sellar el maquillaje con polvos. Este tipo de productos hace que el maquillaje dure por más tiempo, pero siempre y cuando apliquemos una cantidad correcta. El exceso de polvo reseca la zona y «acartona» la piel.