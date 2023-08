Una encuesta revela alta imagen positiva de Glenda Seifert y su liderazgo como dirigente en toda la provincia

Impactos: 43

Sergio Toniatti responsable de la consultora Jerusalén realizó una encuesta recientemente en distintos puntos de la provincia del Chaco para medir intención de votos para la próxima elección del 17 de septiembre a Gobernador e intendente y también la imagen de cada candidato. Uno de los municipios donde se llevó a cabo dicha encuesta fue en Pampa del Infierno y de ese trabajo los primeros resultados arrojaron que un alto porcentaje de votantes se inclinan por la candidata a intendente Glenda Seifert en Pampa del Infierno.

Además, dicha encuesta también reveló que “Seifert es una política que tiene excelente porcentaje, es la primera candidata que tiene un alto porcentaje de imagen positiva en toda la provincia del Chaco”

El trabajo en Pampa del Infierno

Al referirse al trabajo realizado en la localidad de Pampa del Infierno realizada el pasado 22 de agosto mencionó que si hoy fueran las elecciones para Intendente, en primer lugar estaría la Glenda Seifert con un 61.3%, luego le sigue Darío Bocha con 21.3%, luego Marcelo Piccoli con 3.0%, en cuarto lugar y último Pablo Orellana con 2.0 y hay un porcentaje de indecisos de 12.0, ya que por más que el segundo, que es Darío Gocha, que tiene 21,3% todos los indecisos que serían 12.3, que es imposible catar todos los indecisos, nunca podría llegar a Glenda que es un 61.3%, ni siquiera sumando los opositores, ni siquiera sumando los votos de Gocha, de Piccoli y de Olellana, más los indecisos, ni siquiera así se podría llegar al porcentaje de Glenda.

Explicó Toniatti que antes de hacer las encuestas también hacen un impacto de imagen preguntando qué opinan sobre la gestión del actual intendente, porque “eso tiene mucho que ver para captar los indecisos”. En relación a Glenda Seifert dio aproximadamente 68/ 69 puntos de imagen positiva, “es decir que es una persona, una política que tiene excelente porcentaje, es la primera candidata que tiene un alto porcentaje de imagen positiva en toda la provincia del Chaco”, analizó el encuestador y subrayó que “es la única mujer, candidata a postularse nuevo que tiene un alto porcentaje de positividad en su gestión como persona”

Metodología

Al referirse a la metodología utilizada por dicha encuestadora en toda la provincia y en Pampa del Infierno específicamente dijo que hicieron barrio por barrio.

“La metodología es presencial, no es ni telefónica ni online, es personal porque nosotros ahí podemos ver sinceramente si nos dicen la verdad, porque usted cuando está por teléfono no puede ver los gestos de la otra persona, acá los encuestadores que ya tienen experiencia, saben si esa encuesta que hicieron es válida o no, por eso es que tenemos un mínimo de margen de error estándar. Nosotros tenemos un 95% de certeza y solamente 5 puntos de error”, explicó.

Al analizar el voto en la provincia del Chaco dijo que “hay un cambio de paradigma a nivel nacional y provincial también. Esto llegó a determinar que los partidos más dirigentes como el peronismo y el radicalismo no son los que van a estar en buenos resultados en estas elecciones finales de octubre, sino que se interpuso un nuevo partido que es el Liberal que todos hoy están nombrando luego de las PASO nacionales, esto ha influido mucho en los indecisos a nivel provincial también, en la provincia de Chaco”, explicó.

En relación a los indecisos dijo que antes solo se lo dividía entre el peronismo y el radicalismo, junto con el cambio, pero ahora ese indeciso también se va a repartir por el partido de Milei.

Sobre los porcentajes en los distintos municipios dijo que algunos municipios no tienen tanto indecisos, pero mayormente el 70% de la población chaqueña lleva un gran porcentaje de indecisos.

Tonietti hizo referencia al porcentaje de indecisos, señalando que manejaban entre un 38 y 40% de indecisos, quienes se fueron para Milei. “Nosotros decíamos que iba a haber una gran sorpresa porque había un 38-40% de indecisos, o sea, hay un desinterés muy enorme en la política”.

Resultados a nivel provincial

Al ser consultado sobre los resultados a nivel provincial entre Leandro Zdero y Jorge Capitanich dijo que “hay una polarización entre ambos candidatos, pero si tendríamos que sacar entre los municipios, les saca poca diferencia a Capitanich, por eso están los dos polarizados”.

Mencionó además del análisis realizado tras la encuesta que se nota que “la gente está buscando un cambio, eso se vio claramente y no le llamemos un voto castigo, yo pienso que la gente está marcando un cambio, quiere un cambio y eso va a ver, eso le juega de ventaja al candidato Zdero”, sostuvo.

Al referirse a los datos en Presidencia Roque Sáenz Peña está primero el intendente también Bruno Cipollini y Zdero como gobernador, al igual que en Pampa del Infierno y segundo está Capitanich. Sobre los números en la localidad dijo el encuestador que “mucho tiene que ver con los dirigentes locales, los candidatos a intendente, que son los que traccionan al candidato gobernador. En el caso de Pampa del Infierno y de muchos otros candidatos que son de Juntos por el Cambio, traccionan todo para Zdero”.