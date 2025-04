Sarmiento volvió a la victoria ante Sol de América

En un partido jugado ante un buen marco de público, válido por la 5ta. fecha de la zona Norte del Torneo Federal “A”, Sarmiento le ganó por 1 a 0 a Sol de América de Formosa y volvió a triunfar después de tres partidos. Ezequiel Gnemmi fue el autor del gol, logrando su primer tanto con la camiseta del “Decano”.

Ahora, el próximo destino será Salta “La Linda” para visitar a Juventud Antoniana.

EL PARTIDO

De movida fue Sarmiento el que más propuso en el partido jugado en la noche del sábado en Resistencia. En el marco de un primer tiempo chato, con imprecisiones de ambos lados y sin mucho peligro, Sarmiento salió a jugarlo con un 4-3-3, con Moreno y Montenegro buscando tener la pelota y adueñarse del medio campo, buscando con “Toto” González y Arriola para abastecer al “Oso” Peters.

El “Decano” hizo tenencia, pero no mostró agresividad a la hora de atacar y le costaba en los metros finales. Sol esperaba, paciente, sin pasar sobre saltos y con una defensa muy sólida.

La más clara la tuvo “Toto” González, tras un gran desborde de Arriola que sacó un hermoso centro a tras y el “7” no pudo empujarla para el gol. Más que eso no vimos, poco fútbol y unos aburridos cuarenta y cinco minutos. Se fueron al descanso empatando 0 – 0.

Ya en el complemento, Sarmiento salió a jugarlo en campo rival y encontró el gol por la vía aérea. Córner desde la derecha tirado por Arriola, la pelota cayó en el punto penal y en ese lugar estaba Ezequiel Gnemmi, que les ganó a todos en las alturas y metió un cabezazo certero para meter su primer gol en el torneo. El “Deca” 1 – 0 a los 8 minutos. Segundo tiempo emocionan te y con llegadas, porque “Sol” lo tuvo con un tiro libre de Abecasis que dio en el horizontal de Yacaruso y luego, el “Decano” respondió rápido con un contra ataque que el “Oso” Peters definió mano a mano y Ferreyra lo tapó de manera estupenda. Otro partido distinto al que vimos en la primera parte.

Luego del gol, el equipo de Urbina se acomodó en el campo y era superior, controlando la pelota y generando peligro. Arriola lo tuvo luego de un hermoso zapatazo que se metía en el ángulo, pero Ferreryra voló y la mando córner.

El tiempo transcurrió y Sarmiento lo fue cerrando al partido, no paso sobre saltos gracias a su firme defensa y la seguridad de Yacaruso bajo los tres palos. Los formoseños no mostraron casi nada, alguna que otra aproximación, pero no más que eso.

Ganó Sarmiento por 1 – 0 luego de tres partidos. Ahora, visita a Juventud Antoniana en Salta.

Síntesis

SARMIENTO 1: Germán Yacaruso; Ezequiel Gnemmi, Brian Berlo, Renzo Arzamendia y Carlos Di Pietro; Gabriel Moreno, Pablo Martínez y Rodrigo Montenegro; Gonzalo González, Rodrigo Peters y Carlos Arriola. DT: Miguel Urbina.

SOL DE AMÉRICA 0: Milton Ferreyra; Nahuel Gómez, Facundo Pardo, Marcos Ojeda y Mauricio Albarracín; Mariano Mendoza, Facundo Mendoza, Saúl Abecasis y Lucio Estrada; Nicolás Iachetti y Luis Campero. DT: Aldo Paredes.

Goles: 8ST Ezequiel Gnemmi (S).

Cambios: ST José Romero por Juan Lucio Estrada (SDA), 19ST Pedro Mune por Luis Campero (SDA), 24ST Matías Ayala y Rodrigo Giménez por Carlos Di Pietro y Brian Berlo (S), 24ST Jesús Olmedo por Nicolas Iachetti (SDA), 31ST Lautaro Ruiz Martínez por Ramiro Peters (S), 31ST Franco Paredes por Saúl Abecasis (SDA), 40ST Cristian Almirón y Leonel Niz por Ezequiel Gnemmi y Gabriel Moreno (S).

Árbitro: Matías Billione Carpio. Asistentes: Matías González y Marcos Guzmán. Cuarto árbitro: Franco Rioja. Cancha: Centenario.