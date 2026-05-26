Avanzan las obras de viviendas en el barrio Santa Rita de Sáenz Peña

El Gobierno provincial continúa ejecutando nuevas soluciones habitacionales en el barrio Santa Rita de Presidencia Roque Sáenz Peña, en el marco de un plan destinado a reducir el déficit habitacional y fortalecer el acceso a la vivienda para familias chaqueñas.

Las obras son llevadas adelante por el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda y fueron supervisadas recientemente por el vocal del organismo, Daniel Monti, quien recorrió el predio junto a equipos técnicos para verificar el avance de la infraestructura y el desarrollo de los trabajos.

Desde el organismo destacaron el ritmo sostenido de ejecución y remarcaron que el proyecto genera un impacto positivo en la economía local, ya que emplea de manera directa a trabajadores de la zona y moviliza distintos sectores vinculados a la construcción.

Según indicaron, esta intervención forma parte de una estrategia provincial orientada al crecimiento urbano ordenado, la mejora de la calidad de vida y el fortalecimiento del tejido social a través de la obra pública.

Además, informaron que una vez finalizadas las viviendas y las obras complementarias, las unidades habitacionales serán adjudicadas mediante un sorteo público y transparente, destinado a familias inscriptas de la ciudad que buscan acceder a la casa propia.

“El compromiso es continuar sosteniendo la obra pública, generando oportunidades y acercando soluciones concretas a las familias chaqueñas”, señalaron desde el organismo provincial.